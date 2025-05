Cseréljük le az irodát futócipőre!

Ahogy az ember elindul a poros földúton, már nem csak a pulzusa emelkedik, hanem futás közben az életkedve is (persze nem az első pár edzésnél jön a megváltás). Aztán, amikor már fogyna a szufla, egyszer csak ott terem előttünk egy sárgálló repcetábla, olyan élénk színekben, hogy egy Pantone-katalógus is pironkodna mellette. És hirtelen már nem is futsz, hanem repülsz.

A futás a hétköznapok monotonitása ellen a legjobb orvosság

Fotó: Andrea Piacquadio

A madárcsicsergés ilyenkor a lejátszási listát is háttérbe szorítja, és egy kicsit olyan lesz az edzés, mintha egy Walt Disney filmbe csöppentünk volna. Egy-egy rigófütty pont akkor szólal meg, amikor a legjobban kell: mikor már épp feladnád, vagy visszafordulnál, ő csak rákezd, mintha azt mondaná: „Ne már, haver, még csak most jön a jó rész!”

A futás a test és lélek gyógyszere

És hogy miért jó ez az egész? Mert a testünk meghálálja. A vérkeringésed úgy beindul, mint egy hétfő reggeli kávéfőző, a stressz pedig kiszáll belőled, és sokkal kiegyensúlyozottabbnak érzed magad tőle. Sőt, a gyereket is ki lehet csalogatni a tablet mögül – mert ha anya fut, akkor a kicsi a bicikliről diktálhatja a tempót, így a személyiedző kérdése is meg van oldva. A futás pedig így már nem is csak edzés, hanem közös kaland.

Persze, nem mindig megy zökkenőmentesen. Nincs minden kanyar mögött képeslapra illő repcetábla, és ha az ember épp egy komolyabb célt tűzött ki maga elé – legyen az félmaraton, vagy csak a heti három futás betartása – olykor a madárcsicsergés sem húz ki a holtpontból. De ha sikerül a célra fókuszálni, és elengedni azt, hogy minden futásnak tökéletesnek kell lennie, akkor valahogy mégis könnyebb lesz az egész. És mégis mi a legjobb az egészben? A futás pedig, ha jól csináljuk, megadja azt a szabadságot, ami kicsit kizökkenti az embert a mindennapok fogságából. Egy próbát megér!