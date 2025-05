Minek kell még történnie, hogy végre a felnőttek is felébredjenek?

Hatéves forma kisgyerek száguld az úttesten az elektromos rollerével. Ugyan Decs nem város, de ettől függetlenül nem veszélytelen a manőver. Elektromos rollerrel, sisak nélkül, körültekintés nélkül. A szülők persze sehol, mintha a gyerek csak az udvarban futóbiciklizne.

Az elektromos roller nem gyerek játék

Fotó: Dinya Magdolna

Csakhogy ez a „játék” harminccal is megy, és nem ismeri a szabályokat. Ahogy a kicsi sem. Egy kanyarban elég egy autó, egy gödör, egy madár, és máris baj van. Egy kisgyerek az úttesten nem gyerekcsíny, hanem életveszély. Pénteken Szekszárdon is baleset történt: egy fiatal súlyosan megsérült. Mégis, hány bukás kell ahhoz, hogy ne csak a gyerekek, hanem a felnőttek is felébredjenek?