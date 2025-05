Miért veszélyes a telefonszámcsere? Személyes történetek mutatják

Több, mint egy évtizedig ugyanaz a telefonszámom volt, tulajdonképpen már az életem része: kényelmes, ismerős, álmomból felkeltve is tudtam. Ez volt az a szám, amin az interjúalanyok elértek, amin rokonok kívántak boldog születésnapot, amin idegenek hívtak, hogy „hallottam, hogy tud segíteni a témában”. Ez volt a szám, amin este hatkor rám csörgött egy ideges szerkesztő, és amin hajnali ötkor felriadtam, mert valaki nem tudta, hogy időzónák léteznek.

A telefonszámcsere 15 év után veszélyes dolog

Fotó: Shutterstock

Aztán egyszer csak vége lett. Jött egy jobb ajánlat, és még én sem tudtam, de új szám, új élet. Posztoltam is róla – Facebookra sztoriban, a fontosaknak külön üzenetben. De mint tudjuk, az információs zaj világában egy poszt nagyjából annyit ér, mint postagalamb a WiFi-korában.

Az új telefonszám sem segít

Az első pár napban béke volt. Csend. Senki nem hívott, senki nem keresett, senki nem kérdezte, hogy „ez most off the record, ugye?” Aztán jöttek a hívások. Csak épp nem nekem.

– Jó napot, Karcsi? A vízóra még mindig csöpög.

– Halló, Karcsikám, megint szét van fagyva a bojler!

Mint kiderült, az én új számom egy bizonyos Karcsi nevű vízvezeték-szerelőé volt, aki húsz évig építette vele a szakmai renoméját. Most pedig, hogy ő letette a csavarkulcsot – vagyis szimplán ő is számot váltott, én örököltem az egész ügyfélkört. Volt, aki zokogott, hogy nem talál már olyan jó szakembert, más csak dühöngött, hogy miért vettem meg „Karesz számát”.

Szép lassan kezdtem megismerni a csöpögő csapokkal vívott emberi drámákat, a padlófűtés-mítoszokat, és rájöttem: a telefonszám nem csak szám, hanem személyes márka. És őszintén? Annyi megbízás jött már azóta Karesznak, hogy már nekem is megfordult a fejemben, hogy szakmát váltsak.