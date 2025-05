Gondolta volna, hogy ez a magyarok kedvenc tortája?

A torta nem csupán édesség – emlék, élmény és szeretet is egy szeletben. Legyen szó családi születésnapról, baráti ünneplésről vagy akár csak egy szürke hétfő délutánról, sokak számára a tortasütés a kikapcsolódás és az önkifejezés egyik legfinomabb formája. A TV Paprika 2025 márciusában végzett kutatása alapján a magyarok jelentős része nemcsak fogyasztóként, de készítőként is aktívan jelen van ebben az édes világban. A hagyományos ízek – élükön a dobostortával – továbbra is népszerűek, ugyanakkor egyre többen kísérleteznek új alapanyagokkal, különleges kombinációkkal, és keresik az egyedi, mégis szerethető ízélményeket.

Még mindig a dobostorta a legnagyobb kedvenc

Fotó: Móricz István

Klasszikusok tarolnak, de jönnek az új kedvencek

A dobostorta – az idén 140 éves magyar cukrászati remekmű – változatlanul a magyarok első számú kedvence. A TV Paprika által készített lista szerint a dobostortát a Fekete-erdő, majd az Esterházy-torta követi, de népszerűek maradtak az oroszkrém, a csokoládétorta és a lúdláb torta is. Ezek az ízek nem csupán a nosztalgiát idézik fel, hanem az ünnepek ízét is: a nagymama vasárnapi süteményeit, vagy egy jól sikerült családi összejövetel emlékét.

A gyümölcsös (67 százalék) és krémes (65 százalék) torták vezetik az ízpreferenciák listáját, amit a joghurtos, túrós (50 százalék), illetve a tejszínes (41 százalék) finomságok követnek. A csokoládérajongók 35 százaléka a csupacsokis változatokat keresi, de még a sós ízeket sem vetik el teljesen – a válaszadók 14 százaléka nyitott a sós torták világára is.

Egy helyi cukrászda saját toplistája

A klasszikusok mellett egyre több helyi cukrászda kínálja saját, prémium kategóriás tortakülönlegességeit. A kakasdi Anna cukrászda sorrendje például egészen más lett. Mint a dolgozók portálunknak elmondták, náluk a legtöbben a pisztáciás-málna tortájukat keresik, amit a csokiskeksz torta, majd a tripla belga csokoládés torta követ. Ezek nem csupán ízvilágukban, de megjelenésükben is kiemelkednek, és igazi ékkövei a cukrászda kínálatának.

– A dobostorta is nagyon kelendő, de inkább szeletként viszik a pultból – árulta el az egyik munkatárs.