Amikor jön a mentő, a kutya is bajt sejthet

Az Országos Mentőszolgálat nemrég arra kérte a gazdákat, hogy baj esetén a mentők kiérkezése előtt zárják el az állataikat. Jogos kérés. Képzeljük csak el: a kutyánk egyébként is megérzi, hogy baj van, ettől ő is zaklatott lesz. Majd erre rátesz egy lapáttal, hogy betoppan egy idegen, táskákkal, dobozokkal, felforgatja a rendet, és hozzányúl az imádott gazdához. A legjámborabb kutya is támadóvá válhat. A mentők embereket mentenek, nem kutyakonfliktust kezelnek. A jelentős empátiával megáldott mentősök biztosan állatbarátok, de nekik nem az állatot kell megérteniük. Mindenki jobban jár, ha a kedvenc – még ha kapar, ugat is – egy másik helyiségben várja ki, míg a segítség elmegy.

Fotó: (illusztráció) MW