A Balaton nem kihívás, hanem találkozás – jubileumi úszására készül Steigervald Krisztián

A szombatra tervezett Balaton-átúszás ugyan az időjárás miatt most halasztják kis időre, a Révfülöp és Balatonboglár közötti, 5,2 kilométeres távnak várhatóan több mint tízezren vágnak neki. A mezőnyben pedig ott lesz a bonyhádi gyökerekkel rendelkező Steigervald Krisztián is.

A Balaton-átúszás eddig sem okozott gondot Steigervald Krisztiánnak, aki immár tizedik, alkalommal készül a Magyar Tenger átszelésére

Fotó: Máté Réka (archív)

Balaton-átúszás, jó szintidővel

– Most halasztják, de ha megtartják, ott a helyem – nyilatkozta lapunknak a generációkutató, több nagysikerű könyv szerzője. – Már csak azért is, mert eddig kilenc alkalommal úsztam át a Magyar Tengert. Most jönne a tizedik, jubileumi alkalom.

Steigervald Krisztián elmondta: általános iskolásként szülőhelyén, Bonyhád városában járt úszóedzésekre, Horeczky János tanítványaként. Miután elért egy bizonyos szintidőt, edzője néhány növendéket – köztük őt is – elvitte a Balaton-átúszásra.

– Ahogy emlékszem, legfeljebb tizenhárom éves lehettem, és óriási megtiszteltetésként éltem meg, hogy ennyire bízott bennem – mondta. – A bizalom nem volt alaptalan: minden gond nélkül átszeltem a tavat.

Ugyanígy történt ez a többi hasonló találkozón is. Sőt, a bonyhádi alapoknak köszönhetően máig meglehetősen jó időket úszik. Egyszer például 1 óra 35 perc alatt teljesítette a távot, amivel a mezőny első harmadában végzett. De ezen az eseményen természetesen nem a gyorsaság a lényeg.

Hanem akkor mi? Steigervald Krisztán szerint ez az úszás egyfajta kihívás, ami képességeink próbára tételéről szól. Emellett közösségi élmény is – még a vízben is alkalom nyílik beszélgetésekre, legalábbis egy-egy vidám megjegyzésre. És talán a legkülönlegesebb pillanat, amikor az ember a Balaton közepére érve egy kis pihenő erejéig megáll, lebeg, és átéli a csend inspiráló erejét.

Bár Steigervald Krisztán gyermekei még kicsik, azért reméli, hogy a beléjük plántált víz szeretetnek köszönhetően egyszer majd velük együtt is átélheti ezt az élményt.