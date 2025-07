Balkáni hangulatra ébredhet, aki figyel

A két héttel ezelőtti, lenyűgözően félelmetes hajnali égzengés, mennydörgés, villámlás még ott vibrált az emlékezetemben, amikor most hétvégén ugyancsak kora reggel, de már világosban, egy sokkal kellemesebb hang ébresztett. Az udvaron álló fehér fűz magas ágára egy balkáni gerle – azaz galamb – szállt le, és ott ringatózott a lágy szellőben. A nyitott ablakon át beszűrődött a jellegzetes, mély tónusú, búgó hangja, amivel bizonyára azt is jelezte, hogy neki már jó reggele van. S mintha egyúttal azt is üzente volna: „Induljon jól a napod!” A csendet átszőtte ez a halk, megnyugtató dallam, ami valahogy még a friss levegőt is édesebbé tette. A természet apró csodái ilyen kora reggeleken a legszebb ajándékok, még akkor is, ha amúgy imádunk aludni.