Szabad-e nyáron, a nagy melegben bort inni? A szakértő megadta a választ

– Sajnos a trendek határozzák meg a piacot, amire éppen kereslet van, azt keresik a szaküzletek, kereskedők. Úgy tíz éve szinte nem lehetett eladni a fehér borokat, akkor sokan kivágták az olaszrizling szőlőt és helyette kékfrankost, merlot-t ültettek. Most a fehér borokat, köztük az olaszrizlinget keresik, a kékfrankos, merlot kevésbé kapós. Sajnos az elmúlt években sokkal gyorsabban változott a divat, felnőtt egy korosztály, ők a könnyű borokat fogyasztanák, és nem érdekli őket a tradíció. Ők diktálják a divatot.

A borfogyasztás visszaszorulása és az ebből fakadó gazdasági problémák arra is rávilágítanak, hogy a bor kultúrája, természetes közösségi közege is eltűnőben van. Ma már ritkábban ülünk le beszélgetni egy-egy pohár bor mellett – holott a bor nem csupán ital, hanem élmény és kapcsolat. Ennek megőrzése, újraélesztése nemcsak a borászatok érdeke, hanem a miénk, fogyasztóké is.