Virgonc vaddisznók pózoltak a tisztáson (videóval)

A nyári napsütés aranyszínűen szűrődött át a Gemenci erdő lombkoronáján. A tisztás szélén egy elhivatott természetfotós, Makovics „Viharvadász” Kornél csendben figyelt az erdei lesből.

A Gemenci erdő vaddisznókondája békésen lakmározott a tisztáron, feltúrva a dús aljnövényzetet

Fotó: Makovics Kornél

Gemenci erdő, örömködő kondával

Dr. Almási István természetkedvelő főorvos jóvoltából hódolhatott éppen ezen a remekül álcázott helyszínen ugyancsak meghatározó kedvtelésének. Most azonban nem sötét fellegekre és égzengésre vadászott, hanem a sűrű rengeteg mindennapi életére, már ha az kegyes módon engedélyezi ezt a bepillantást.

A jó fotósnak szerencséje is van, tartja a mondás. Ennek köszönhetően egy közel húszfős vaddisznókonda sétált a tisztásra és Makovics „Viharvadász” Kornél kamerája elé, időnként négy-öt méter közelségbe. Miután ellenszél fújt, a boldogan röfögő csapat nem is sejtette, hogy szinte minden mozdulatukat megörökíti a fényképezőgép. A virgonc kismalacok önfeledt szaladgálását is: a már süldő korú állatok egymást kergetve futkostak a felnőttek körül. Ha pedig ezt megunták, békésen túrtak, turkáltak, elvégre mindenütt akadt valami ízletes falat a növényzettel sűrűn benőtt, nedves földben.

Nem messze, egy bokor tövében egy barna tapsifüles, azaz vadnyúl lapult. Rezzenésnyi figyelemmel, de látható nyugalomban rágcsált egy tenyérnyi méretű, friss, zöld levelet. Tudta, hogy most béke van, a vaddisznók nem vele foglalkoznak. Makovics „Viharvadász” Kornél akarva-akaratlan ismét komponált, ezúttal azonban nem mennydörgésre és jégverés kopogásra. Hanem egy élő mesekönyv lapjait elénk tárva megalkotta a természet derűs szimfóniáját.