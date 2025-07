Grillezett angolna jöhet? Óvatosan kísérletezzünk ezekkel az ételekkel

Külföldi nyaralás során hiába is keresné az ember az otthon jól megszokott ízeket, de persze nem is azért utazik több száz kilométert, hogy ugyanolyan (íz)élményekben legyen része, mint a hétköznapokban. Ám nem árt az óvatosság, főleg ha valamilyen egzotikus ország az úti cél, ahol a miénktől jócskán különböző ételekkel találkozni. De akár a mediterrán térség tengeri gyümölcsei is okozhatnak meglepetést annak, aki nincs hozzászokva az efféle fogásokhoz, ám kíváncsiságtól hajtva, és persze élve a kínálkozó lehetőséggel, megkóstolja azokat. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége közleményében ahhoz ad pár tanácsot, miként lehet elkerülni a gyomorrontást, ételmérgezést külföldi nyaralás alatt. Nyáron, a nagy meleg miatt egyébként is fokozottabb odafigyelést igényel az élelmiszerbiztonság.

Nem mindenki vevő a grillezett angolnára – okozott már gyomorrontást

Forrás: Shutterstock

Mit tehetünk a gyomorrontás elkerülése érdekében?

Azt hangsúlyozzák, hogy külföldi utazás során különösen fontos, hogy tájékozódjunk a higiéniáról, kalkuláljunk azzal, hogy a nyaralni érkezők szervezete nem biztos, hogy ugyanúgy reagál a helyi ételekre és élelmiszerekre, mit az ott élőké. Mint írják, minden esetben a saját egészségünket tartsuk szem előtt az alábbiak betartásával.