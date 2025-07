Hihetetlen felvételeket örökítettek meg az egyik gólyafészekben

Különleges jelenetet rögzítettek nemrégiben a bátaszéki uszoda közelében található gólyafészekről. A felvételt a „Gólyák világa – World of storks” nevű Facebook-oldalon tették közzé, hogy az egyébként három fiókás fészekben megjelenik egy negyedik kisgólya is, a visszatérő szülő pedig őt is megitatta.

Átmenetileg négyre nőtt a fiókák száma a bátaszéki fészekben

Forrás: Facebook

A poszt szövegéből kiderül, hogy miután az idősebb gólya elrepült, a „gyerekek” egy kissé összevesztek, de néhány perc múlva ismét négyen voltak a fészekben.