Mészlé, a gyümölcsfák csodaszere, a régi öregek ismerték a titkot

Ez a kén- és kalciumtartalmú folyadék már a dédszüleink idején is fontos szerepet kapott a gyümölcsösök védelmében. A szép fehér fatörzsek látványa talán sokunkban gyermekkori emlékeket idéz, és nem véletlenül – a mészlé alkalmazása praktikus, többféle növényvédelmi célra is alkalmas, és akár biokertekben is bevethető.

A mészlé természetes rovarölő szer, a régi öregek ezt használták a gyümölcsösökban. Ismét kezd divatba jönni.

Forrás: agraroldal.hu

Mészlé: a régi öregek fehérre meszelték a fák törzsét

Évtizedekkel ezelőtt kevesebb növényvédő szert használtak a termelők, így azokból kellett megvédeni a gyümölcsfákat. Jó célt szolgált a mészlé, vagy hivatalosabb nevén a mészkénlé.

A mészkénlé egész évben használható természetes rovarölő szer, amely hatékony a levéltetvek, pajzstetvek, atkák és levélbolhák ellen – mondta dr. Vörös Géza, szekszárdi agrármérnök. Előnye, hogy varasodás ellen, lisztharmat megelőzésére is alkalmas. Biokertekben is engedélyezett, több forgalomban lévő változata is szerepel a Nébih hivatalos listáján.

A peronoszpóra ellen nem hatásos, de számos más kártevő és kórokozó ellen kiváló kiegészítő eszköz lehet. Emellett mikroelempótlásra is használják, hiszen a benne található kén segíti a növények klorofillképzését és az aminosav-szintézist – vagyis egészségesebb, ellenállóbb növényeket eredményez – tette hozzá a szakember.

Mikor és hogyan használjuk a mészkénlét?

A mészkénlé egyik legfontosabb felhasználási ideje késő télen vagy kora tavasszal, még a rügyfakadás előtt van. Ekkor ugyanis a gombák és rovarok sokszor már jelen vannak a kéregrepedésekben, a talajban vagy az elhalt növényi részeken – a mészkénlé ilyenkor segíthet a telelés alatt megbújt kórokozók visszaszorításában. A permetezést ilyenkor nagyobb koncentrációban végezhetjük. Fontos, hogy csak nyugalmi állapotban lévő növényeken használjuk, mert intenzív hajtásképződés vagy meleg, napsütéses idő esetén perzselést okozhat. A kerti permetezések során a hatékonyság növelésére gyakran adnak hozzá ásványi vagy paraffinolajat, hogy a szer jobban megtapadjon a növény felületén.