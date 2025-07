Dunaföldvár újra bulifőváros lett: fehér pólóban várta Katapult DJ-t a közönség (fotók)

Helyi kötődéssel is rendelkező zenekar nyitotta meg a múlt pénteken kora este Dunaföldváron a Parti Fesztivál két napos rendezvénysorozatát. A folyó rakpartján, a Hősök terén található nagyszínpadon a Duelo együttes mutatkozott be ihletett muzsikájával a közönségnek. A csapat ugyan pécsi, ám frontembere az a Csupor Marcell, aki dunaföldvári fiatalként olyan szerzeményeket jegyez, melyek a hozzáértők szerint nemzetközi szinten is megállják a helyüket.

A Parti Fesztivál nyitányaként a Duelo együttes lépett színre. Elől gitárral Csupor Marcell látható

Fotó: Molnár Gyula

Parti Fesztivál, forró hangulattal

A folytatásban ugyancsak megjelent a Tolna vármegyei jelleg, hiszen Dj Tes révén egy ismert paksi lemezlovas izzította a „táncparkettet”, előkészítve a terepet Grasa és Ekhoe, azaz a rapper duó számára. A két zenész a maga műfajában nagy népszerűségnek örvend a hazai, 12-20 évesek alkotta korosztályokban.

Feltűnő volt, hogy ekkor, azaz késő este a közönség körében már egyre többen viseltek fehér pólót. Tették ezt azért, mert következett az ugyancsak várva várt Katapult Dj. A kecskeméti csapat nemcsak zenével, hanem különleges világítással, világító rudakkal, óriás labdákkal, testfestéssel, torta kenéssel és még megannyi extrém ötlettel forrósította tovább az amúgy is jó hangulatot. Az első napot az erősebb, minimál-techno stílust képviselő Dj Strong R. – Strongi – zárta.

Másnap a televíziós tehetségkutatók egyik országosan ismert kiválósága, Nagy Bogi lépett színre, márkanevéhez méltóan szerepelve. Közös klipje is van a BSW nevű, hazai rap duóval, ez a páros a fesztivál sztár csapataként aratott nagy sikert, a maga jellegzetes kifejezésmódjával. A partit lemezlovasok zárták, így Andro, illetve a Crazyboys. Utóbbi két fős DJ-producer formáció, egyik tagja az a Gugi Zsolt, aki Dunaföldváron töltötte gyerekkorát.

A polgármester is belehallgatott

Kiss Lajos Csaba főszervező – egyúttal önkormányzati képviselő, a humán bizottság elnöke – elmondta, hogy az immár negyedik alkalommal megtartott rendezvény ismét rengeteg érdeklődőt vonzott. Mindent összegezve úgy kétezren látogatták a programokat, helyből és a környékből egyaránt, sokan jöttek a szomszédvárból, Fejér megyéből is. A technikai feltételekre nem lehetett panasz, a bölcskei Berek testvérek ez alkalommal is profi módon oldották meg a kihangosítást. A közönség a zenei csemegék mellett bőséges étel- és italválasztékra is találhatott a kitelepülő vendéglátósok jóvoltából. Kiss Lajos Csaba hozzátette, hogy a sok önkéntesnek, gondos takarításuknak köszönhetően mindkét napon tiszta, rendezett környezet várta a fesztiválozókat. A rendezvény költségeinek felét a helyi önkormányzat állta, ehhez járult még a vállalkozók ez úton is köszönettel nyugtázott támogatása és a belépőjegyekből származó bevétel. Bár hivatalos megnyitó nem volt, azért Horváth Zsolt polgármester mindkét napon kilátogatott a helyszínre. S ha – mint azt lapunknak elárulta – nem is feltétlenül ez a zenei világ áll hozzá a legközelebb, azért Nagy Bogi koncertje őt is megragadta.