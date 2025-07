Visszatér a szekszárdi éjszakák legendája – megnéztük, mi készül a Rom-Barban! (képgaléria+videó)

A Rom-Bar Romkocsma tulajdonosai – Wertheim Steven, felesége Wertheim Evelin, valamint Evelin édesanyja, Schwemmer Eszter – közösen álmodták újra a sokak által még ma is "Inkóként" emlegetett helyet. „Nem csak bulikról szól majd a Rom-Bar. Azt szeretnénk, ha ez a hely újra a város egyik központi találkozópontja lenne – de most már nemcsak a fiataloknak, hanem bárkinek, aki szeretne egy jót beszélgetni, játszani, meccset nézni vagy egyszerűen csak leülni egy ital mellé” – mondja Steven.

Wertheim Steven, Wertheim Evelin és Schwemmer Eszter, a Rom-Bar Romkocsma megálmodói

Fotó: Denes Martonfai

Rom-Bar Romkocsma nem csak egy kocsma lesz

A Rom-Bar neve is utalás a hangulatra: nem klasszikus diszkó, nem is klasszikus kocsma – valahol a kettő között. A cél, hogy a hétköznapok estéi – például szerda és csütörtök – nyugodtabb programokkal teljenek: társasjátékozással, vetítéssel, zenei háttér melletti beszélgetéssel, kivetítős meccsnézéssel. Lesz karaoke, kívánságműsor, sőt, stand-up estek is.

A hétvégéken természetesen a bulié a főszerep, de akkor is változatos tematikákra készülnek. Az első hónapban csak szombaton lesz nyitva, de ha minden a tervek szerint alakul, hamarosan péntek–szombat esti programokkal, sőt vasárnapi „lightos” estékkel is jelentkeznek.

A mostani, szombati bulin a retro hangulaté lesz a főszerep, amiről a sokak által ismert Dj Táborfy gondoskodik majd.

A szórakoztatóiparban élték az egész életüket

A vállalkozást működtető család nem először találkozik a vendéglátással vagy a szórakoztatóiparral. Schwemmer Eszter évekig vezetett saját vendéglátóhelyet, Steven pedig gyerekkora óta a showbiznisz világában él: a világhírű Eötvös Cirkusz stábjában dolgozott vezetőként, és nemzetközi élményshow-k – például amerikai Monster Truck produkciók – szervezésében is komoly tapasztalatot szerzett.

Szinte minden készen áll a nyitáshoz. Start szombaton

Fotó: Denes Martonfai

A Rom-Bar viszont más lesz, mint bármelyik előző projektjük.

– „Ez most rólunk szól. Evelinnel szeretnénk családot alapítani, és úgy láttuk, hogy ehhez az a város a legalkalmasabb, ahol ő felnőtt. Így kerültünk Szekszárdra a fővárosból, ahol eddig éltünk. Ezen a projekten közel fél éve dolgozunk. Rengeteg munkát tettünk bele. Emlékeket akarunk ébreszteni azokban, akik jártak itt régen, és új élményeket adni azoknak, akik most fedezik fel a helyet” – meséli Steven.