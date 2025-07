Steigervald Krisztián is készül – halasztják a Balaton-átúszást

A kedvezőtlen időjárás-előrejelzés miatt elhalasztják a 43. Lidl Balaton-átúszást, amelyet eredetileg július 26–27-én tartottak volna meg. A Budapest Sportiroda a Balatoni Vízirendészet egyetértésével úgy döntött, hogy az esemény új időpontját augusztus 2-ra tervezik, de a végső döntést július 31-én hozzák meg.

Fotó: Vasvári Tamás / Forrás: MTI /archív

A mezőnyben ott lesz a bonyhádi származású, nemzetközi hírű generációkutató, Steigervald Krisztián is, aki most egy új oldalát mutatja meg: a sportos énjét. A szervezők ígérete szerint az érdeklődőket a friss fejleményekről folyamatosan tájékoztatják. Steigervald Krisztiánt a verseny után meg is keressük, hogy meséljen az élményeiről – és talán arról is, milyen érzés volt fejest ugrani a kihívásba.