Be van árazva a gyerekkorunk: ennyibe kerül most egy cső csemegekukorica a piacon (képgaléria)

Nagyon drága a gyümölcs – mondta egy idősebb hölgy, amikor az őszibarackok között válogatott. – Csak pár szemet veszek, kilója – ott éppen akciósan 1200 forint volt – nekem nagyon sok lenne – tette hozzá. Sajnos most már mindig olyan „hóvégi hangulat” van a szekszárdi piacon, mondta az árus. Valóban drága a gyümölcs, de erről nem a termelők tehetnek.

Kínálatból nem volt hiány a szerdai szekszárdi piacon

Fotó: Makovics Kornel / Forrás: Tolnai Népújság

A szekszárdi piacon újdonság volt a füge és a csemegeszőlő

– Mérges vagyok magamra – mondta egy másik vásárló. – Megvettem a lecsónak való paprikát 800 forintért, a kovászolni való uborkát 750 forintért, és most azt látom, egy másik árus mind a kettőt jóval olcsóbban, kilóját 500 forintért adja. Ki is írta az eladó, hogy minden akciós. Legközelebb jobban körülnézek – tette hozzá.

Úgy tűnik – ami eddig nem volt jellemző – egyre többen akcióznak a piacon. Amikor látják az árusok, hogy kisebb a forgalom, elkezdik lejjebb vinni az addigi áraikat, mert nem akarják visszavinni a termékeiket.

Jó összefutni barátokkal, ismerősökkel a szekszárdi piacon

Fotó: Makovics Kornel / Forrás: Tolnai Népújság

Kovászolni való uborka már olcsóbb nem nagyon lesz

Kicsit mérséklődtek az árak, a kovászolni való uborka is olcsóbb lett, a kapor továbbra is 250 forint, a csemegekukorica 300-350 forint csövenként, a dinnye ára szintén változatos: 200 forinttól 400 forintig, kilónként. Sárgadinnyét, cukordinnyét is 400 forintos kilós áron láttunk. A szilva kilója 600, az őszibaracké – ahol nem volt akciós – 1900 forint, a paradicsom ára 900 forint. Fügét darabra és kilósan is lehetett venni, kilóját 1800 forintért. Megjelent a hazai csemegeszőlő is, 1500 forintos áron. Olcsóbban, mint az import, azt 2000-ért kínálták.