Vissza lehet jönni a víz alól akkor is, ha egyszer elmerültünk

Ülök a hideg műanyag széken az uszoda szélén, párás ablak mögött gőzölög az élet. A gyerekek karcsapása ritmusra vágja a vizet, mintha metronóm diktálná nekik az iramot. Az én gyerekem is ott van – kis fürdősapka, nagy elszántság, még nagyobb csobbanás. Figyelem, ahogy lebukik, emelkedik, tempózik, és nem tudok nem arra gondolni, hogy talán most épp a jövő legjobb úszóit látom. Talán ott lebeg köztük a következő olimpiai bajnok. Vagy egy gyerek, aki sosem lesz világsztár, de a víz megtanítja neki, hogyan maradjon fenn akkor is, ha az élet le akarja nyomni.

Talán ott lebeg köztük a következő olimpiai bajnok

Fotó: Farkas Eszter

Mi lett volna, ha...

Nézem őket, és elgondolkodom, mi lett volna, ha annak idején nem ijesztenek meg. Ha nem féltenek túl, ha hagynak a magam tempójában megtapasztalni a vizet. Talán most nem itt ülnék a medence szélén, nézőként, hanem én is úsznék – könnyedén, felszabadultan. Talán más irányt vett volna az életem. De nem bánom. Valamiért így kellett történnie. És most, itt ülve, érzem: még nincs minden lezárva. Én is visszamehetek. Tanulni sosem késő – csak merülni kell egyet, újra.

Az úszás több, mint sport. A vízben nincs osztályzat, nincs verseny, csak te vagy, meg a tested, meg a csend. A víz mindent elhallgattat, ami odakint zajos. És miközben a gyerekemet nézem, irigylem. Mert ő nem fél. Mert neki nem kellett megtanulnia újrakezdeni.

Ez a medence ma nem csak uszoda. Ez egy lehetőség. Egy esély, hogy valami ne törjön meg, mielőtt igazán elkezdődhetne. Ha szerencséje van, nem csak úszni tanul meg. Hanem hinni is. Magában. Az edzőjében. Abban, hogy vissza lehet jönni akkor is, ha egyszer elmerültünk. Mert úszni mindenki megtanulhat. A víz nem haragtartó. Csak vár és megtart minket.