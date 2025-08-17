augusztus 17., vasárnap

A másnaposságot is elűzi ez a nyári finomság

Balogh Éva

A kovászos uborka készítése nyáron nálam nem konyhai tevékenység, hanem szertartás. Előkerül a nagy üveg, a kapor, mint virágcsokor a menyasszony kezében és a házi, vadkovászos kenyér, ami koronázza majd az egészet. A sóoldat elkészítése kiemelten fontos. Minél több a só, annál jobb az uborka. Aztán jön a nagy rítus: kitenni a melegre, de  figyelve, hogy ne tűzze a nap. „Így marad ropogós az uborka”, hallom visszhangozni valamelyik ősöm jótanácsát évszázadok messzeségéből. Ez, mint családunk kollektív emlékezetének sarokköve, vonul végig nemzedékeink során. Évszázadok titkait zárom így be az üvegbe, ami után elég három nap, hogy kész legyen az uborka. Mi ez, ha nem misztérium? 

Fotó: Facebook/Csodálatos Erdély

 

 

