augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

26°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

1 órája

„Várjuk a tavaszt” – amikor a pálinka hatása előbb jön, mint a munkakedv

Címkék#napszámos#munkakedv#bor#pálinka

A hétvégén szüret közben akadt egy kis nosztalgiázás a sorok között.

Teol.hu

Az egyik napszámos panaszkodott, hogy bizony szomjasan nehéz dolgozni – nyilván nem vízre gondolt, hanem arra, hogy „illene már” egy kis borral megkínálni a munkásokat, hiszen úgy könnyebben megy a munka. Apám erre elmosolyodott, és felidézett egy régi történetet: volt idő, amikor nemcsak kínálták, hanem rendesen meg is alapozták a szőlőmunkások szomját.

Ki így, ki úgy várakozik
Fotó: papodebar.com

Metszés ideje volt, igazi csípős novemberi reggelekkel.

Az első nap 0,75 liter pálinka és két liter bor került az asztalra a háromtagú brigádnak – de ez igencsak kevésnek bizonyult. A második napon már egy liter pálinka és három liter bor járt, harmadik nap pedig 1,5 liter pálinka és négy liter bor várt a szorgos kezekre.

Csakhogy a munka sehogy sem akart elindulni: reggel még mínusz fokok voltak, metszéshez meg plusz kell. Apám azt mondta, várjanak csak a melegedésre, egy óra múlva már biztos jobb idő lesz.

Amikor délben ránézett a brigádra, két ember fejjel előre a földön pihent, a harmadik pedig az árokban kötött ki.

„De László, maguk mit csinálnak itt?” – kérdezte apám.
Mire jött a válasz az árokból:
„Várjuk a tavaszt!”

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu