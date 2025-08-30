„Várjuk a tavaszt” – amikor a pálinka hatása előbb jön, mint a munkakedv

Az egyik napszámos panaszkodott, hogy bizony szomjasan nehéz dolgozni – nyilván nem vízre gondolt, hanem arra, hogy „illene már” egy kis borral megkínálni a munkásokat, hiszen úgy könnyebben megy a munka. Apám erre elmosolyodott, és felidézett egy régi történetet: volt idő, amikor nemcsak kínálták, hanem rendesen meg is alapozták a szőlőmunkások szomját.

Ki így, ki úgy várakozik

Fotó: papodebar.com

Metszés ideje volt, igazi csípős novemberi reggelekkel.

Az első nap 0,75 liter pálinka és két liter bor került az asztalra a háromtagú brigádnak – de ez igencsak kevésnek bizonyult. A második napon már egy liter pálinka és három liter bor járt, harmadik nap pedig 1,5 liter pálinka és négy liter bor várt a szorgos kezekre.

Csakhogy a munka sehogy sem akart elindulni: reggel még mínusz fokok voltak, metszéshez meg plusz kell. Apám azt mondta, várjanak csak a melegedésre, egy óra múlva már biztos jobb idő lesz.

Amikor délben ránézett a brigádra, két ember fejjel előre a földön pihent, a harmadik pedig az árokban kötött ki.

„De László, maguk mit csinálnak itt?” – kérdezte apám.

Mire jött a válasz az árokból:

„Várjuk a tavaszt!”