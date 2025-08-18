Balaton: versenyfutás az árnyékos helyekért

Talán lustaságból – messze van az Adria – választja a többség minden évben a magyar tengert. Mert azt biztosan nem lehet állítani, hogy azért megy a Balaton közelébe, mert az az olcsóbb.

Napozás a Balaton partján, aki kiszorul a fák árnyékából, az szenvedhet a napon

Forrás: Like.Balaton.hu

Nekünk a Balaton a Riviéra

De most nem is a drágaságról akarok itt értekezni, arról már annyit írtunk, hogy újdonságot úgysem tudnék mondani. Inkább a honfitársaim mentalitása keltette fel az érdeklődésemet.

Zamárdiban töltöttünk el pár kellemes napot. Bár indulás előtt megfogadtam, majd ott jól kialszom magamat – ami már nagyon rám fért volna –, ehelyett a reggel azzal telt, ki tud hamarabb leérni a partra. Ez nem valami családon belüli sport volt, hanem verseny a többi nyaralóval. Zamárdiban a szabadstrandon ugyanis két nagy fa árnyéka jelenti a kánaánt. Aki onnan kiszorul, az egész nap szenvedhet a káros UV-sugaraktól és a hőségtől.

Így reggel 7 órakor már roham volt a jó helyekért.

Néhány cseles nyaraló nagy plédekkel stoppolta a helyét, legalább háromszor annyit, mint amire szüksége lett volna. Így a lustálkodóknak már csak egy zsebkendőnyi hely jutott félárnyékban.

Mindez a hangulatot is meghatározta. A szomszéd plédjére úgy tekintettünk, mint a konkurenciára, ha valakinek átlógott a matraca a másik „területére”, az rögtön szóvá tette.

A harci szellem tehát a Balaton közelében sem enyhült. A nyaralás végére a sok reggeli „vetélkedőtől” annyira elfáradtam, hogy arra gondoltam, most kellene kivenni még pár nap szabadságot, hogy a lakásból ki sem mozdulva végre kipihenhessem magamat.