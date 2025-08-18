augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

27°
+33
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

1 órája

Balaton: versenyfutás az árnyékos helyekért

Címkék#nyaralás#konkurencia#verseny#árnyék#Balaton

Szerencsénk volt, kifogtuk a negyven fokos hetet a nyaralással. Hol máshol, mint a Balatonon. A magyarok többsége ott nyaral.

Mauthner Ilona

Talán lustaságból – messze van az Adria – választja a többség minden évben a magyar tengert. Mert azt biztosan nem lehet állítani, hogy azért megy a Balaton közelébe, mert az az olcsóbb.

Balaton
Napozás a Balaton partján, aki kiszorul a fák árnyékából, az szenvedhet a napon
Forrás: Like.Balaton.hu

Nekünk a Balaton a Riviéra

De most nem is a drágaságról akarok itt értekezni, arról már annyit írtunk, hogy újdonságot úgysem tudnék mondani. Inkább a honfitársaim mentalitása keltette fel az érdeklődésemet.

Zamárdiban töltöttünk el pár kellemes napot. Bár indulás előtt megfogadtam, majd ott jól kialszom magamat – ami már nagyon rám fért volna –, ehelyett a reggel azzal telt, ki tud hamarabb leérni a partra. Ez nem valami családon belüli sport volt, hanem verseny a többi nyaralóval. Zamárdiban a szabadstrandon ugyanis két nagy fa árnyéka jelenti a kánaánt. Aki onnan kiszorul, az egész nap szenvedhet a káros UV-sugaraktól és a hőségtől.

Így reggel 7 órakor már roham volt a jó helyekért.

Néhány cseles nyaraló nagy plédekkel stoppolta a helyét, legalább háromszor annyit, mint amire szüksége lett volna. Így a lustálkodóknak már csak egy zsebkendőnyi hely jutott félárnyékban. 

Mindez a hangulatot is meghatározta. A szomszéd plédjére úgy tekintettünk, mint a konkurenciára, ha valakinek átlógott a matraca a másik „területére”, az rögtön szóvá tette. 

A harci szellem tehát a Balaton közelében sem enyhült. A nyaralás végére a sok reggeli „vetélkedőtől” annyira elfáradtam, hogy arra gondoltam, most kellene kivenni még pár nap szabadságot, hogy a lakásból ki sem mozdulva végre kipihenhessem magamat.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu