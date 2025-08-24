augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Kitettek magukért a helyiek

28 perce

Hatalmas bulit csaptak Bátaapátiban - íme a részletek (képgaléria)

Címkék#Orbán Attila#Koroknai Ernő Róbert#falunap#bátaapáti

Szombaton egész napos programokkal várta a bátaapátiakat és a vendégeket a település hagyományos Nyárzáró Falunapja, amely idén is a sportpályán zajlott, és minden korosztály számára kínált élményeket. Jó hangulat volt már kora reggel, hiszen a falunapi reggelihez hagyományos zsíros és lekváros kenyér került az asztalokra, amit sokan nosztalgiával, mások gyermeki lelkesedéssel fogadtak. Így telt a falunap Bátaapátiban.

Bencze Péter

A reggelit követően erdőjáró túra indult, amely nemcsak kirándulást, hanem közösségi élményt is jelentett. A túrázók útközben játékos feladatokat teljesítettek, így a természetjárás mellett a vidámság és a közösségi együttlét is főszerepet kapott. A családok, fiatalok és idősebbek egyaránt örömmel vettek részt a bátaapáti programban, amely erősítette a helyi identitást és a természethez való kötődést.

Koroknai Ernő Róbert és Orbán Attila a bátaapáti falunapon
Bátaapáti polgármestere, Koroknai Ernő Róbert, és Orbán Attila, a vármegyei közgyűlés elnöke
Fotó: Makovics Kornel

Mennyi ízek és pazar programok

Délután ünnepélyes köszöntőkkel folytatódott a rendezvény. Koroknai Ernő Róbert polgármester a település összetartó erejét hangsúlyozta, majd Orbán Attila, Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlési Elnöke szólt a közönséghez, kiemelve a falunapok jelentőségét a helyi közösségi életben. A beszédeket követően megnyílt a falunapi lakoma: a vendégeket ízletes töltött káposzta, friss kenyér és tejföl várta, a hangulatot pedig a sörcsap nyiása fokozta.

A szórakoztató programok sora a délután és este folyamán fokozatosan épült fel. A Shisha Café zenekar fellépése után a KISS&STOP rock and roll együttes mozgatta meg a közönséget, majd a Veronik koncert és a COCKTAIL DUO zenéje gondoskodott a folyamatos jókedvről. A nap egyik leglátványosabb attrakciója a bátaszéki tűzoltók által rendezett habparty volt, amely hatalmas sikert aratott a gyerekek körében.

A rendezvény ideje alatt színes kirakodóvásár, kézműves portékák, arcfestés, csillámtetoválás, hennafestés, valamint vidámparki játékok – légvár, trambulin, körhinta, dodgem és hullámvasút – biztosították, hogy mindenki találjon kedvére való elfoglaltságot.

Tűzijáték is várta a Bátaapáti falunap résztvevőit

Az este fénypontjaként látványos tűzijáték zárta a programot, amely a közönség soraiból nagy ovációt váltott ki. „Öröm volt látni, hogy ennyien jöttek el, és együtt ünnepeltünk. A közösségünk ereje ebben a hangulatban mutatkozott meg igazán” – fogalmazott a nap végén Koroknai Ernő Róbert polgármester.

Bátaapáti falunapja idén is bebizonyította, hogy a hagyományok és a modern szórakozás kéz a kézben járhatnak, ha a cél a közösség összekovácsolása és a nyár méltó lezárása.

Bátaapáti falunap

Fotók: Makovics Kornél

 

 

 

