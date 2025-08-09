augusztus 9., szombat

Boldog macskanapot mindenkinek

Már a legkisebb macska is valóságos műalkotás.

Révészné Hanol Erzsébet

Augusztus 8. a macskák világnapja, de szerintem minden nap az. Nálunk egészen biztosan. Igény esetén hajnalban és késő éjszaka is van etetés, rendelkezésre áll többféle játék, de ami a legfontosabb, kényelmes fekvőhely a nap nagy részét kitevő szunyókáláshoz.

Napjainkban a macskák már jóval megbecsültebb tagjai a családnak, mint egykor, de számos példa bizonyítja, hogy mindig is voltak rajongóik. Fennmaradtak olyan több száz éves kódexek, amelyek egy-egy oldala macskák tintafoltos lábnyomát őrzi. A reneszánsz zseni, Leonardo da Vinci szintén a bársonytalpúak nagy híve volt. Azt vallotta, hogy már a legkisebb macska is valóságos műalkotás. Egyet értek vele.

 

