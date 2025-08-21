Testünk legnagyobb szerve megérdemli a fokozott odafigyelést

A bőr a test legnagyobb kiterjedésű szerve, az elsődleges védelmi vonal a külső hatások ellen. Egészségének megőrzésével, a tudatos bőrápolással kapcsolatban dr. Holló Péter, a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika igazgatója adott tanácsokat a Semmelweis Egyetem honlapján.

A helyes bőrápolás minden életkorban fontos

Forrás: Shuttestock

Figyeljünk az anyajegyekre, járjunk el szűrésre

– Az egyik legfontosabb, hogy legyünk figyelmesek, kövessük nyomon bőrünk állapotát és változásait: ha valamilyen új elváltozás jelentkezik, azzal bőrgyógyászhoz kell fordulni – hangsúlyozta. Az anyajegyszűrés minden évben ajánlott mindenkinek, bőrtípustól és az anyajegyek mennyiségétől függetlenül – tette hozzá. Fontos a rendszeres önellenőrzés: érdemes havonta alaposan átnézni a bőrön látható anyajegyeket, szeplőket. Ha valamelyik feltűnően eltér a többitől, tanácsos megmutatni bőrgyógyásznak. A szín, az alak, a méret megváltozása, az aszimmetrikus megjelenés, a kiemelkedő részlet vagy dudor, a viszketés vagy egy nehezen gyógyuló seb egyaránt figyelmeztető jelek.

A helyes bőrápolás az UV-sugárzás elleni védekezéssel kezdődik

A fényvédelem fontosságát nem lehet tehát eléggé hangsúlyozni, gyermekek és felnőttek számára egyaránt. Az UV-sugárzás ugyanis már egyetlen nyári leégéssel is jelentősen növelheti a bőrrák kialakulásának a kockázatát. Borongós időben is védekezni kell a nap káros sugarai ellen: a legjobb, ha ruházattal fedjük el a bőrünket, ma már kiváló UV-szűrős sportöltözékek is kaphatók akár vízi sportokhoz is. Fejünket pedig sapkával, kalappal takarjuk, illetve fontos még a szem védelme is napszemüveg viselésével. Ezek mellett a magas faktorszámú (50+) fényvédő krémek használata is elengedhetetlen. Nemcsak strandolásnál, hanem bármilyen szabadtéri tevékenység esetén, sőt munkába indulás előtt is kenjük be magunkat – javasolta a szakember.

Tévhit, hogy elég egy kis „alapszín”

Arról is beszélt, hogy a barnulás a test természetes védekezőmechanizmusának a része: a bőr melanintermeléssel reagál az ultraibolya-sugárzásra, hogy megvédje a sejteket a károsodástól. Ugyanakkor a bőr lebarnulása csak kis mértékben véd meg az UV-sugárzás okozta késői bőrkárosodástól. Tévhit, hogy ha valakinek már van egy alapszíne, akkor kevésbé szükséges a fényvédelem.