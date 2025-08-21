augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

21°
+35
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bőrápolás

2 órája

Testünk legnagyobb szerve megérdemli a fokozott odafigyelést

Címkék#bőrgyógyász#tünetek#fényvédelem

Az UV-sugárzás már egyetlen nyári leégéssel is jelentősen növelheti a bőrrák kialakulásának a kockázatát. A tudatos bőrápolás ezért a megfelelő fényvédelemmel kezdődik.

Munkatársunktól

A bőr a test legnagyobb kiterjedésű szerve, az elsődleges védelmi vonal a külső hatások ellen. Egészségének megőrzésével, a tudatos bőrápolással kapcsolatban dr. Holló Péter, a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika igazgatója adott tanácsokat a Semmelweis Egyetem honlapján.

reggeli bőrápolási rutint végez egy hölgy a tükör előtt állva
A helyes bőrápolás minden életkorban fontos
Forrás: Shuttestock

Figyeljünk az anyajegyekre, járjunk el szűrésre

– Az egyik legfontosabb, hogy legyünk figyelmesek, kövessük nyomon bőrünk állapotát és változásait: ha valamilyen új elváltozás jelentkezik, azzal bőrgyógyászhoz kell fordulni – hangsúlyozta. Az anyajegyszűrés minden évben ajánlott mindenkinek, bőrtípustól és az anyajegyek mennyiségétől függetlenül – tette hozzá. Fontos a rendszeres önellenőrzés: érdemes havonta alaposan átnézni a bőrön látható anyajegyeket, szeplőket. Ha valamelyik feltűnően eltér a többitől, tanácsos megmutatni bőrgyógyásznak. A szín, az alak, a méret megváltozása, az aszimmetrikus megjelenés, a kiemelkedő részlet vagy dudor, a viszketés vagy egy nehezen gyógyuló seb egyaránt figyelmeztető jelek.

A helyes bőrápolás az UV-sugárzás elleni védekezéssel kezdődik

A fényvédelem fontosságát nem lehet tehát eléggé hangsúlyozni, gyermekek és felnőttek számára egyaránt. Az UV-sugárzás ugyanis már egyetlen nyári leégéssel is jelentősen növelheti a bőrrák kialakulásának a kockázatát. Borongós időben is védekezni kell a nap káros sugarai ellen: a legjobb, ha ruházattal fedjük el a bőrünket, ma már kiváló UV-szűrős sportöltözékek is kaphatók akár vízi sportokhoz is. Fejünket pedig sapkával, kalappal takarjuk, illetve fontos még a szem védelme is napszemüveg viselésével. Ezek mellett a magas faktorszámú (50+) fényvédő krémek használata is elengedhetetlen. Nemcsak strandolásnál, hanem bármilyen szabadtéri tevékenység esetén, sőt munkába indulás előtt is kenjük be magunkat – javasolta a szakember.

 

Tévhit, hogy elég egy kis „alapszín”

Arról is beszélt, hogy a barnulás a test természetes védekezőmechanizmusának a része: a bőr melanintermeléssel reagál az ultraibolya-sugárzásra, hogy megvédje a sejteket a károsodástól. Ugyanakkor a bőr lebarnulása csak kis mértékben véd meg az UV-sugárzás okozta késői bőrkárosodástól. Tévhit, hogy ha valakinek már van egy alapszíne, akkor kevésbé szükséges a fényvédelem.

Egy jó hidratáló krém minden életkorban jöhet

Dr. Holló Péter azt is kiemelte, hogy a helyes bőrápolásnak minden életkorban van jelentősége. Fontos, hogy ismerjük a bőrtípusunkat, és ennek megfelelően válasszunk készítményeket. Ebben, ha nincs különösebb panaszunk, akkor kozmetikus is tud segíteni, speciális bőrproblémák esetén pedig érdemes bőrgyógyásszal is konzultálni. A hidratáló krémek minden életkorban jótékonyan ápolják a bőrt. A szakember hozzátette, hogy különböző „fiatalító” készítményeket felesleges a ráncok megjelenése előtt alkalmazni, mivel kivédeni ezek sem fogják az öregedési folyamatokat.

anyajegyszűrés bőrgyógyász által
Anyajegyszűrés miatt érdemes évente felkeresni a bőrgyógyászt
Forrás:  Shutterstock

Nagy mennyiségű, gennyes pattanással tanácsos bőrgyógyászhoz fordulni

A sokakat érintő akné, pattanások kapcsán a klinikaigazgató elmondta, hogy enyhébb esetekben kozmetikus által végzett, szakszerű tisztítás elegendő, de gyulladt, nagy mennyiségű, gennyes pattanással inkább bőrgyógyászhoz kell fordulni, mert ők tudnak olyan készítményeket adni, amik képesek a tüneteket teljesen felszámolni és a maradandó hegesedést is megelőzni vagy gyógyítani.

Néhány tanács, ami segíthet a bőr állapotának javításában

* Jótékony hatással van a bőrre az antioxidánsokban gazdag étrend: A-, C- és E-vitamin, cink, szelén (pl. sárgarépa, citrusfélék, diófélék, zöld leveles zöldségek) és az omega-3 zsírsav, ami például halakban, lenmagban, dióban található, mert javítja a bőr rugalmasságát. 

* Napi 2-2,5 liter víz hozzájárul a bőr és a teljes test hidratáltságához. 

* Éjszakánként 7-9 óra alvás segíti a bőr regenerációját. 

* A krónikus stressz fokozza a bőrproblémákat, a dohányzás csökkenti a bőr oxigénellátását és gyorsítja az öregedést, az alkohol dehidratál és károsítja a bőr szerkezetét, ezért ezeket jobb kerülni. 

* Számos szervi betegség okozhat a bőrünkön is különböző tüneteket, már csak ezért is érdemes figyelmet szentelni bőrünk állapotára, jelzéseire.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu