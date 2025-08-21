1 órája
Testünk legnagyobb szerve megérdemli a fokozott odafigyelést
Az UV-sugárzás már egyetlen nyári leégéssel is jelentősen növelheti a bőrrák kialakulásának a kockázatát. A tudatos bőrápolás ezért a megfelelő fényvédelemmel kezdődik.
A bőr a test legnagyobb kiterjedésű szerve, az elsődleges védelmi vonal a külső hatások ellen. Egészségének megőrzésével, a tudatos bőrápolással kapcsolatban dr. Holló Péter, a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika igazgatója adott tanácsokat a Semmelweis Egyetem honlapján.
Figyeljünk az anyajegyekre, járjunk el szűrésre
– Az egyik legfontosabb, hogy legyünk figyelmesek, kövessük nyomon bőrünk állapotát és változásait: ha valamilyen új elváltozás jelentkezik, azzal bőrgyógyászhoz kell fordulni – hangsúlyozta. Az anyajegyszűrés minden évben ajánlott mindenkinek, bőrtípustól és az anyajegyek mennyiségétől függetlenül – tette hozzá. Fontos a rendszeres önellenőrzés: érdemes havonta alaposan átnézni a bőrön látható anyajegyeket, szeplőket. Ha valamelyik feltűnően eltér a többitől, tanácsos megmutatni bőrgyógyásznak. A szín, az alak, a méret megváltozása, az aszimmetrikus megjelenés, a kiemelkedő részlet vagy dudor, a viszketés vagy egy nehezen gyógyuló seb egyaránt figyelmeztető jelek.
A helyes bőrápolás az UV-sugárzás elleni védekezéssel kezdődik
A fényvédelem fontosságát nem lehet tehát eléggé hangsúlyozni, gyermekek és felnőttek számára egyaránt. Az UV-sugárzás ugyanis már egyetlen nyári leégéssel is jelentősen növelheti a bőrrák kialakulásának a kockázatát. Borongós időben is védekezni kell a nap káros sugarai ellen: a legjobb, ha ruházattal fedjük el a bőrünket, ma már kiváló UV-szűrős sportöltözékek is kaphatók akár vízi sportokhoz is. Fejünket pedig sapkával, kalappal takarjuk, illetve fontos még a szem védelme is napszemüveg viselésével. Ezek mellett a magas faktorszámú (50+) fényvédő krémek használata is elengedhetetlen. Nemcsak strandolásnál, hanem bármilyen szabadtéri tevékenység esetén, sőt munkába indulás előtt is kenjük be magunkat – javasolta a szakember.
Tévhit, hogy elég egy kis „alapszín”
Arról is beszélt, hogy a barnulás a test természetes védekezőmechanizmusának a része: a bőr melanintermeléssel reagál az ultraibolya-sugárzásra, hogy megvédje a sejteket a károsodástól. Ugyanakkor a bőr lebarnulása csak kis mértékben véd meg az UV-sugárzás okozta késői bőrkárosodástól. Tévhit, hogy ha valakinek már van egy alapszíne, akkor kevésbé szükséges a fényvédelem.
Egy jó hidratáló krém minden életkorban jöhet
Dr. Holló Péter azt is kiemelte, hogy a helyes bőrápolásnak minden életkorban van jelentősége. Fontos, hogy ismerjük a bőrtípusunkat, és ennek megfelelően válasszunk készítményeket. Ebben, ha nincs különösebb panaszunk, akkor kozmetikus is tud segíteni, speciális bőrproblémák esetén pedig érdemes bőrgyógyásszal is konzultálni. A hidratáló krémek minden életkorban jótékonyan ápolják a bőrt. A szakember hozzátette, hogy különböző „fiatalító” készítményeket felesleges a ráncok megjelenése előtt alkalmazni, mivel kivédeni ezek sem fogják az öregedési folyamatokat.
Nagy mennyiségű, gennyes pattanással tanácsos bőrgyógyászhoz fordulni
A sokakat érintő akné, pattanások kapcsán a klinikaigazgató elmondta, hogy enyhébb esetekben kozmetikus által végzett, szakszerű tisztítás elegendő, de gyulladt, nagy mennyiségű, gennyes pattanással inkább bőrgyógyászhoz kell fordulni, mert ők tudnak olyan készítményeket adni, amik képesek a tüneteket teljesen felszámolni és a maradandó hegesedést is megelőzni vagy gyógyítani.
Néhány tanács, ami segíthet a bőr állapotának javításában
* Jótékony hatással van a bőrre az antioxidánsokban gazdag étrend: A-, C- és E-vitamin, cink, szelén (pl. sárgarépa, citrusfélék, diófélék, zöld leveles zöldségek) és az omega-3 zsírsav, ami például halakban, lenmagban, dióban található, mert javítja a bőr rugalmasságát.
* Napi 2-2,5 liter víz hozzájárul a bőr és a teljes test hidratáltságához.
* Éjszakánként 7-9 óra alvás segíti a bőr regenerációját.
* A krónikus stressz fokozza a bőrproblémákat, a dohányzás csökkenti a bőr oxigénellátását és gyorsítja az öregedést, az alkohol dehidratál és károsítja a bőr szerkezetét, ezért ezeket jobb kerülni.
* Számos szervi betegség okozhat a bőrünkön is különböző tüneteket, már csak ezért is érdemes figyelmet szentelni bőrünk állapotára, jelzéseire.