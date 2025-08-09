augusztus 9., szombat

Csípős és egyre népszerűbb

1 órája

Beérett a chili paprika, elkezdődött a szezon a Nyéki-hegyen

Címkék#kápia#lecsópaprika#Janchili

Fárasztó munka a paprika szedése, válogatása, hiszen sokat kell hajolni. Nem is könnyű embert találni rá, így a család minden tagjára szükség van a szezonban. A chili paprika idén szép eredményt produkált, mondta Bárdos Viktor termelő-vállalkozó.

Mauthner Ilona

Egykor építőipari vállalkozóként dolgozott, ma pedig a Nyéki-hegyen termelt kézműves csilipaprikáival hódítja meg az országot. A Janchili márkanév mára egyet jelent a minőséggel, a Tolnai chili paprika pedig az egyik legkedveltebb ínyencség lett az egész országban.

chili paprika
Bárdos Viktos mutatja, hogy beérett a chili paprika, elkezdődött a szedési szezon, mely az első fagyokig tart
Fotó: Makovics  Kornél / Forrás: Tolnai  Népújság

Beérett a chili paprika a Nyéki-hegyen

A Nyéki-hegyen fél hektáron valósította meg chili birodalmát, itt született meg a Janchili márka. A napokban elkezdődött a szezon, már lehet válogatni a palántákról az érett paprikákat.

– Idén annyiban újítottunk, hogy a chili paprikák mellé lecsópaprikát, kápiát és mexikói paprikákat is neveltünk. Bővítettük a kínálatunkat. Ezeket a paprikákat fel is dolgozzuk, így készítünk szószokat, szárított és savanyított paprikákat. Minden kézzel készül, a szedéstől a szószokig – mondta Bárdos Viktor.

chili paprika
A chili paprikát feldolgozzák: szószok, savanyúságok, szárítmányok lesznek belőle
Fotó: Makovics  Kornél / Forrás: Tolnai  Népújság

Az idei időjárás – a száraz meleg – nagyon kedvező volt a paprikának. Természetesen locsoltunk reggel, este. De mivel nem volt csapadékos az időjárás, így a paprikák is szépen fejlődtek, kevesebb betegséget kaptak el. Maga a szezon egészen az első fagyokig eltart.

– Négy fajta chili paprikát termelünk, mindegyik a világ legerősebb fajtái. A hegy lankáin termesztett chili igazi különlegesség, ami ilyen formán őrzi meg természetes erejét és ízét – mondta a fiatal termelő.

Bárdos Viktor neve már nemcsak Tolnában, hanem országosan is egyre ismertebb

 

