1 órája
Beérett a chili paprika, elkezdődött a szezon a Nyéki-hegyen
Fárasztó munka a paprika szedése, válogatása, hiszen sokat kell hajolni. Nem is könnyű embert találni rá, így a család minden tagjára szükség van a szezonban. A chili paprika idén szép eredményt produkált, mondta Bárdos Viktor termelő-vállalkozó.
Egykor építőipari vállalkozóként dolgozott, ma pedig a Nyéki-hegyen termelt kézműves csilipaprikáival hódítja meg az országot. A Janchili márkanév mára egyet jelent a minőséggel, a Tolnai chili paprika pedig az egyik legkedveltebb ínyencség lett az egész országban.
Beérett a chili paprika a Nyéki-hegyen
A Nyéki-hegyen fél hektáron valósította meg chili birodalmát, itt született meg a Janchili márka. A napokban elkezdődött a szezon, már lehet válogatni a palántákról az érett paprikákat.
– Idén annyiban újítottunk, hogy a chili paprikák mellé lecsópaprikát, kápiát és mexikói paprikákat is neveltünk. Bővítettük a kínálatunkat. Ezeket a paprikákat fel is dolgozzuk, így készítünk szószokat, szárított és savanyított paprikákat. Minden kézzel készül, a szedéstől a szószokig – mondta Bárdos Viktor.
Az idei időjárás – a száraz meleg – nagyon kedvező volt a paprikának. Természetesen locsoltunk reggel, este. De mivel nem volt csapadékos az időjárás, így a paprikák is szépen fejlődtek, kevesebb betegséget kaptak el. Maga a szezon egészen az első fagyokig eltart.
– Négy fajta chili paprikát termelünk, mindegyik a világ legerősebb fajtái. A hegy lankáin termesztett chili igazi különlegesség, ami ilyen formán őrzi meg természetes erejét és ízét – mondta a fiatal termelő.
Bárdos Viktor neve már nemcsak Tolnában, hanem országosan is egyre ismertebb.