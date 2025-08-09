Mi kérdeztünk, olvasóink válaszoltak – mutatjuk, melyik a legjobb étterem

Olvasóink véleménye alapján a harci Diófa csárda Tolna vármegye legjobb étterme. A Teol.hu Facebook-oldalán tettük fel a kérdést, amelyben nemcsak affelől érdeklődtünk, hogy olvasóink melyik vendéglátó helyet tartják a legjobbnak, hanem azt is, miért. Ugyan nem mindenki fűzött indoklást a válaszához, de akik mégis, azok szinte kivétel nélkül mind ugyanazokat a szempontokat említették. Az, hogy legyen finom a feltálalt étel, egy étterem esetében magától értetődő, sokan a személyzet szívélyességét jelölték meg pozitívumként, amely – lássuk be – szintén nem nagy elvárás. Többen pedig a hangulatosságot emelték ki az általuk megjelölt hely kapcsán.

A harci Diófa csárda a legjobb olvasóink többsége szerint

Forrás: Facebook

A harci Diófa csárda egyben történelmi emlékpark is

A válaszok alapján a Diófa csárda megfelel ezeknek a kritériumoknak. A harci 2008-ban, a szekszárdi, a siófoki körforgalomnál 2016-ban nyitott meg. A szavazáson mindkettő kapott voksot, de főként a harcit említették az olvasók. A tulajdonossal, Nagy Lajossal néhány éve készítettünk bővebb anyagot, akkor elmondta, hogy mindkét étteremnek ugyanaz a neve, hogy érzékelhető legyen az összetartozás és a hasonló ízvilág. Hasonlóság az is, hogy az éttermeket régi festmények, cserépedények, egykori használati tárgyak díszítik. Ezek Nagy Lajos gyűjteményéből származnak. A harci étterem udvarában mezőgazdasági gépek is helyet kaptak, illetve történelmi emlékparknak is tekinthető, évről évre bővül a magyar történelem egy-egy mementójával. Van trianoni, recski, ’56-os, Kossuth Lajos, Wass Albert, Kovács Béla és Horthy emléktábla, illetve szobor is.

Néhány város több étteremmel is felkerült a listára

Jelentősebb számú szavazatot kapott a hőgyészi Csicsó csárda és a simontornyai Tulipán étterem is. A szekszárdi vendéglátó helyek közül a Zrínyi, a Matteo, a Bella Napoli, a Szász, a Toscana és az Amaryllis étterem került fel a listára. Dombóvár szintén több egységgel képviselteti magát: a Fortuna, a Szicília és a Konrádó is kapott szavazatot, de még a gunarasi Camping étterme is. Tolnáról a Pince Borozót, a Papa's Burgert és a Hámori éttermet említették az olvasók, Dunaföldvárról a Kele és a Rakpart éttermet. Vármegyénk halászcsárdai közül a paksi, a szedresi és az attalai szerepel a listán.