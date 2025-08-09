augusztus 9., szombat

Emőd névnap

36°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vélemény

1 órája

Mi kérdeztünk, olvasóink válaszoltak – mutatjuk, melyik a legjobb étterem

Címkék#vélemény#Diófa csárda#szavazat

Mindegyik étterem jó, mert nem nekem kell főzni, mosogatni. Ilyen választ is kaptunk arra a kérdésre, melyik étterem Tolna vármegye legjobbja. A szavazatok többségét a harci Diófa csárda kapta.

Révészné Hanol Erzsébet

Olvasóink véleménye alapján a harci Diófa csárda Tolna vármegye legjobb étterme. A Teol.hu Facebook-oldalán tettük fel a kérdést, amelyben nemcsak affelől érdeklődtünk, hogy olvasóink melyik vendéglátó helyet tartják a legjobbnak, hanem azt is, miért. Ugyan nem mindenki fűzött indoklást a válaszához, de akik mégis, azok szinte kivétel nélkül mind ugyanazokat a szempontokat említették. Az, hogy legyen finom a feltálalt étel, egy étterem esetében magától értetődő, sokan a személyzet szívélyességét jelölték meg pozitívumként, amely – lássuk be – szintén nem nagy elvárás. Többen pedig a hangulatosságot emelték ki az általuk megjelölt hely kapcsán.

A harci Diófa csárda 2008-ban nyitott
A harci Diófa csárda a legjobb olvasóink többsége szerint
Forrás:  Facebook

A harci Diófa csárda egyben történelmi emlékpark is

A válaszok alapján a Diófa csárda megfelel ezeknek a kritériumoknak. A harci 2008-ban, a szekszárdi, a siófoki körforgalomnál 2016-ban nyitott meg. A szavazáson mindkettő kapott voksot, de főként a harcit említették az olvasók. A tulajdonossal, Nagy Lajossal néhány éve készítettünk bővebb anyagot, akkor elmondta, hogy mindkét étteremnek ugyanaz a neve, hogy érzékelhető legyen az összetartozás és a hasonló ízvilág. Hasonlóság az is, hogy az éttermeket régi festmények, cserépedények, egykori használati tárgyak díszítik. Ezek Nagy Lajos gyűjteményéből származnak. A harci étterem udvarában mezőgazdasági gépek is helyet kaptak, illetve történelmi emlékparknak is tekinthető, évről évre bővül a magyar történelem egy-egy mementójával. Van trianoni, recski, ’56-os, Kossuth Lajos, Wass Albert, Kovács Béla és Horthy emléktábla, illetve szobor is.

Néhány város több étteremmel is felkerült a listára

Jelentősebb számú szavazatot kapott a hőgyészi Csicsó csárda és a simontornyai Tulipán étterem is. A szekszárdi vendéglátó helyek közül a Zrínyi, a Matteo, a Bella Napoli, a Szász, a Toscana és az Amaryllis étterem került fel a listára. Dombóvár szintén több egységgel képviselteti magát: a Fortuna, a Szicília és a Konrádó is kapott szavazatot, de még a gunarasi Camping étterme is. Tolnáról a Pince Borozót, a Papa's Burgert és a Hámori éttermet említették az olvasók, Dunaföldvárról a Kele és a Rakpart éttermet. Vármegyénk halászcsárdai közül a paksi, a szedresi és az attalai szerepel a listán.

„Nem nekem kell főzni, mosogatni”

Összesen közel százötven vélemény érkezett, és mintegy negyven éttermet jelöltek meg olvasóink. Olyan is volt, aki azt írta: „mindegyik jó, mert nem nekem kell főzni, mosogatni, a konyhában a romokat eltakarítani, plusz bónusz, ha a számlát sem nekem kell fizetni”. Más pedig azt a sajnálatos helyzetet osztotta meg velünk, hogy nincs pénze étterembe járni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu