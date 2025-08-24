Nyárzáró hangrobbanás a vízparton (fotók)

A Dombori Strand Fesztivál második, egyben záró felvonása az első, július végi állomáshoz hasonló, átütő sikert aratott. A faddi önkormányzat rendezvénye ismét rengeteg érdeklődőt vonzott, gyakorlatileg megtelt a központi strand előtti terület.

A Dombori Strand Fesztivál két kiválósága, Tábori Emese és Berek Dani ugyancsak kivívta műsorával a publikum elismerését

Fotó: Kiss Albert

Dombori Strand Fesztivál, sztárcsapattal

A szombaton délután öt órakor kezdődő műsor folyam ez alkalommal is Polefitness, azaz látványos és virtuóz rúdtánc bemutatóval indult. Ezután az Iberican Dance Studió fiataljai léptek színpadra. Nem érkeztek messziről, hiszen a Hacsa Mónika vezette csapat egy része jelenleg éppen Domboriban táborozik. Ez alkalommal a junior és az ifjúsági korosztály adott elő hip-hop és street jazz táncokat. A mintegy huszonöt fiatal nagy taps közepette hajolt meg a közönség előtt.

A Tücsök Zenés Színpad előadásában Bali Emma, Horváth Natália, Mocsári Dóra, Mocsári Vanda, Takács Lilla és Weisz Lilla hazai és angolszász slágerekkel, örökzöld szerzeményekkel aratott megérdemelt sikert. Az énekeseket egy duó követte: a paksi Tábori Emese a bölcskei Berek Dani billentyűs kíséretével énekelt. A formáció közel egy órás, élményt jelentő nyári egyvelegét könnyed dallamok, többek között Rúzsa Magdi, Charlie és Magna Cum Laude szerzemények alkották.

A fesztivál fénypontjaként este kilenc órától a Desperado zenekar adott koncertet, Timi közreműködésével. A sztárcsapat pop és retro slágereket adott elő, azon a magas színvonalon, ami a sajátja a négyszeres arany és kétszeres platinalemezes együttesnek. Az amúgy is remek hangulatú fesztivált fergeteges utcabál zárta, a talpalávalót a Baros-Major duó húzta.

Mint azt korábban megírtuk, Bordács József, Fadd polgármestere azt nyilatkozta, hogy a szervezésben meghatározó segítséget jelentett számos vállalkozó támogatása, illetve a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány pályázatán elnyert kétmillió forint.