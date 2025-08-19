augusztus 19., kedd

Mit nekünk a gravitáció

1 órája

Kiugrott a repülőből, 4300 méter magasból

Vannak, akik a hétköznapok rutinját választják, mások inkább a kihívásokat keresik. Dobos Andrea számára az ejtőernyős ugrás lett az a kaland, ami új energiával töltötte fel. Ha úgy adódna, örömmel állna ismét egy ilyen kihívás elé.

Szeri Árpád

Ha valaki azt gondolná, hogy egy átmeneti egyensúly-zavarokkal küzdő felnőtt messzire elkerüli az ejtőernyős ugrás lehetőségét, nos, az nagyot téved. Dobos Andrea, az iregszemcsei Bartók Béla művelődési ház vezetője a múlt héten bizonyította, hogy a gravitációval való küzdelem nem akadály, ha az embernek van bátorsága, sőt, egy kis vakmerőségre is hajlandó. Ugyanis 4300 méter magasból kiugrott egy repülőgépből – természetesen egy tapasztalt ejtőernyőssel összeszíjazva.

ejtőernyős ugrás
Dobos Andrea és mestere az ejtőernyős ugrás végrehajtásakor, jól láthatóan ég és föld között
Fotó: Beküldött fotó

Ejtőernyős ugrás, mint születésnapi ajándék

Akkor is tévednénk, ha úgy hinnénk, hogy Andrea napjának ez volt az egyetlen, minden mást háttérbe szorító mozzanata. Aznap reggel még dolgozott a művelődési házban, utána otthon finom ebédet főzött a családjának, majd a börgöndi repülőtérre utazott, ahol a magasba emelkedett, és végrehajtotta az ugrást. Estére pedig már ismét munkába állt a művelődési házban.

– Mindig is szerettem feszegetni a teljesítőképességem határait – mondta Andrea. – Az ejtőernyős ugrás pedig óriási adrenalinlöketet ad. A családomtól kaptam ötvenötödik születésnapomra ajándékba ezt a lehetőséget, hálás vagyok nekik és természetesen örömmel éltem vele.

Persze egy kis félsz azért akadt, amikor a mestere az utolsó pillanatban csatolta rá a hevedert. A gépből való kiugrás, a „semmi” fölé vetődés sem éppen a világ leghívogatóbb pillanata. De amint megtette az első lépést, az ezt követő hatvan másodperces szabadesés egyszerre földöntúli és lenyűgöző élménnyé vált. A táj alatta miniatűr világként tárult fel: apró építmények, kicsiny szántóföld táblák mélyítették az idilli érzést. Az ernyő kinyílása és az azt követő rántás azután gyorsan visszahozta a valóságba. A leszállás tökéletesen sikerült – még arra is figyelt, hogy landoláskor ne tapossa el a mező virágait.

– Amikor a földre értem, rögtön éreztem, hogy milyen erős a gravitáció – mesélte Andrea. – És azt is, hogy mekkora energiát adott ez az ugrás. A hazafelé vezető úton a kocsiban aludtam egy keveset, és amikor felébredtem, mintha kicseréltek volna: teljesen frissnek éreztem magam.

Az élmény annyira magával ragadta, hogy Andrea még az önálló ejtőernyős ugrás gondolatával is kacérkodott. Bár ezt a tervét feladta, ugyanis nincs ideje hosszas képzésekre. De abban biztos, hogy ha legközelebb megint adódik lehetősége egy tandemugrásra, akkor újra a felhők fölé emelkedik és hagyja, hogy a végtelen tér ismét körül ölelje.

 

