1 órája
Kiugrott a repülőből, 4300 méter magasból
Vannak, akik a hétköznapok rutinját választják, mások inkább a kihívásokat keresik. Dobos Andrea számára az ejtőernyős ugrás lett az a kaland, ami új energiával töltötte fel. Ha úgy adódna, örömmel állna ismét egy ilyen kihívás elé.
Ha valaki azt gondolná, hogy egy átmeneti egyensúly-zavarokkal küzdő felnőtt messzire elkerüli az ejtőernyős ugrás lehetőségét, nos, az nagyot téved. Dobos Andrea, az iregszemcsei Bartók Béla művelődési ház vezetője a múlt héten bizonyította, hogy a gravitációval való küzdelem nem akadály, ha az embernek van bátorsága, sőt, egy kis vakmerőségre is hajlandó. Ugyanis 4300 méter magasból kiugrott egy repülőgépből – természetesen egy tapasztalt ejtőernyőssel összeszíjazva.
Ejtőernyős ugrás, mint születésnapi ajándék
Akkor is tévednénk, ha úgy hinnénk, hogy Andrea napjának ez volt az egyetlen, minden mást háttérbe szorító mozzanata. Aznap reggel még dolgozott a művelődési házban, utána otthon finom ebédet főzött a családjának, majd a börgöndi repülőtérre utazott, ahol a magasba emelkedett, és végrehajtotta az ugrást. Estére pedig már ismét munkába állt a művelődési házban.
– Mindig is szerettem feszegetni a teljesítőképességem határait – mondta Andrea. – Az ejtőernyős ugrás pedig óriási adrenalinlöketet ad. A családomtól kaptam ötvenötödik születésnapomra ajándékba ezt a lehetőséget, hálás vagyok nekik és természetesen örömmel éltem vele.
Persze egy kis félsz azért akadt, amikor a mestere az utolsó pillanatban csatolta rá a hevedert. A gépből való kiugrás, a „semmi” fölé vetődés sem éppen a világ leghívogatóbb pillanata. De amint megtette az első lépést, az ezt követő hatvan másodperces szabadesés egyszerre földöntúli és lenyűgöző élménnyé vált. A táj alatta miniatűr világként tárult fel: apró építmények, kicsiny szántóföld táblák mélyítették az idilli érzést. Az ernyő kinyílása és az azt követő rántás azután gyorsan visszahozta a valóságba. A leszállás tökéletesen sikerült – még arra is figyelt, hogy landoláskor ne tapossa el a mező virágait.
– Amikor a földre értem, rögtön éreztem, hogy milyen erős a gravitáció – mesélte Andrea. – És azt is, hogy mekkora energiát adott ez az ugrás. A hazafelé vezető úton a kocsiban aludtam egy keveset, és amikor felébredtem, mintha kicseréltek volna: teljesen frissnek éreztem magam.
Az élmény annyira magával ragadta, hogy Andrea még az önálló ejtőernyős ugrás gondolatával is kacérkodott. Bár ezt a tervét feladta, ugyanis nincs ideje hosszas képzésekre. De abban biztos, hogy ha legközelebb megint adódik lehetősége egy tandemugrásra, akkor újra a felhők fölé emelkedik és hagyja, hogy a végtelen tér ismét körül ölelje.