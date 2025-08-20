Teol.hu videó
Elképesztő: így reagált a kamerára egy sün Szekszárdon (videóval)
Szokatlan pillanatot rögzített kollégánk Szekszárdon, a Villás-dűlőben. A felvételen egy sün látható, amely a kamera és az emberi közelség hatására először teljesen mozdulatlanná vált, mintha kővé dermedt volna.
Az állat néhány másodpercig mereven állt, majd hirtelen sarkon fordult és gyorsan eliszkolt a bokrok közé. A jelenet során sem a sün, sem a videót készítő nem sérült meg.
A sünök jellemző viselkedése, hogy veszélyhelyzetben mozdulatlanná dermednek, vagy összegömbölyödve védekeznek – a mostani felvétel is jól mutatja, milyen ösztönösen reagálnak a hirtelen közelségre.
