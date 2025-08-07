1 órája
Léptek, zörrenések, hatalmas testek – így élték át a tolnaiak a medvelest
Élményekkel teli utazáson vett részt a Vakok és Gyengénlátók Tolna Vármegyei Egyesülete Székelyföldön. A egyik legizgalmasabb mozzanatot az erdélyi medveles jelentette. A bundás óriásokkal való találkozás valódi közelségbe hozta a vadon világát.
Erdélyi medveles is gyarapította az úti élmények számát a Vakok és Gyengénlátók Tolna Vármegyei Egyesülete legutóbbi, határon túli kirándulásán. A Kovács Lászlóné elnök vezette, több mint húsz fős csapat ismét a Székelyföld, a történelem és a természet különleges vidéke felé vette útját. De ez alkalommal nemcsak épített látnivalókkal, vadregényes tájakkal, kedves helybeliekkel és barátságos vendéglátókkal találkoztak a kirándulók. Hanem közülük néhányan a hegyek igazi uraival is.
Erdélyi medveles a hegyi vadonban
A hosszú út egyik állomásaként a csapat Farkaslakára érkezett, abba a faluba, ahol Tamási Áron, a székely irodalom legendás alakja született. Az író bölcsessége még ma is áthatja a környék levegőjét, és a látogatás szinte természetesen illeszkedett a kirándulás programjába. Csakhogy a nap fénypontja még hátra volt.
Jocó, a helyi idegenvezető a saját pónifarmjára invitálta a társaságot. A pónik, szamarak és más szelíd állatok barátságos közelsége különleges élményt adott, főleg azoknak, akik számára az érintés az első számú érzékelési forma. A telek másik felén pedig az utazókat egy igazi meglepetés várta: dinók falkája! Nem élők – szerencsére –, de mégis lenyűgözőek. Makettjeiket Jocó saját kezűleg készítette, és szemmel láthatóan szívvel-lélekkel építette őket. A nevetések és fényképezések után azonban jött az este, és vele együtt az adrenalin löket: három vállalkozó kedvű kiránduló ugyanis elfogadta a felajánlott lehetőséget és medvelesre indult. Bizonyára sok olvasóban felmerülhet a kérdés: miután a világtalan emberek nem látják az állatokat, miért mennek ilyen programra? A válasz egyszerű: ha nem is látják a környezetet, azt mégis erőteljesen érzik és értik, talán jobban is, mint a látók.
Pontban este hétkor érkezett a kis társaságot kalauzoló vadász. A terepjáró felkaptatott a Farkaslaka és Korond közötti hegyekbe, az erdő sűrűjébe, ahol már kiépített etetőhely várta a medvéket. Egy biztonságos faépítményből figyelhette a csapat, ahogy a sötétedő rengetegből előóvakodnak a bundás ragadozók.
Először csak egy-két, kisebb nesz, majd erősödő ropogás hallatszott. Aztán megérkeztek a főszereplők, azaz a medvék. Némelyik óvatosan lépett a tisztásra, mások bátrabban mozdultak. Az este egyik legemlékezetesebb pillanata egy kisebb konfliktus volt két barna óriás között. Egy hangos összezördülés, egy heves mozdulat zaja hallatszott, és az egyik állat úgy rohant fel a hegyoldalon, hogy egy kisebb fát is kidöntött. A feszültség és az ámulat keveréke a levegőben vibrált.
Mint az egyik jelenlévő találóan megjegyezte, ilyenkor döbben rá az ember, hogy a természethez képest csak egy porszem. A mondat ott és akkor több volt puszta filozofikus gondolatnál: valódi tapasztalás.
A medveles után a csapat visszatért a vendégházba. Itt azután minden résztvevő érzékletesen, valóban láttatóan mesélte élményeit azoknak, akik nem tartottak a merész kalandorokkal. Aki kihagyta, valóban bánhatta, mert ez az este egy életre szólt.