Léptek, zörrenések, hatalmas testek – így élték át a tolnaiak a medvelest

Erdélyi medveles is gyarapította az úti élmények számát a Vakok és Gyengénlátók Tolna Vármegyei Egyesülete legutóbbi, határon túli kirándulásán. A Kovács Lászlóné elnök vezette, több mint húsz fős csapat ismét a Székelyföld, a történelem és a természet különleges vidéke felé vette útját. De ez alkalommal nemcsak épített látnivalókkal, vadregényes tájakkal, kedves helybeliekkel és barátságos vendéglátókkal találkoztak a kirándulók. Hanem közülük néhányan a hegyek igazi uraival is.

Erdélyi medveles Farkaslaka és Korond között a rengetegben: a vadon urai megmutatták magukat

Erdélyi medveles a hegyi vadonban

A hosszú út egyik állomásaként a csapat Farkaslakára érkezett, abba a faluba, ahol Tamási Áron, a székely irodalom legendás alakja született. Az író bölcsessége még ma is áthatja a környék levegőjét, és a látogatás szinte természetesen illeszkedett a kirándulás programjába. Csakhogy a nap fénypontja még hátra volt.

Jocó, a helyi idegenvezető a saját pónifarmjára invitálta a társaságot. A pónik, szamarak és más szelíd állatok barátságos közelsége különleges élményt adott, főleg azoknak, akik számára az érintés az első számú érzékelési forma. A telek másik felén pedig az utazókat egy igazi meglepetés várta: dinók falkája! Nem élők – szerencsére –, de mégis lenyűgözőek. Makettjeiket Jocó saját kezűleg készítette, és szemmel láthatóan szívvel-lélekkel építette őket. A nevetések és fényképezések után azonban jött az este, és vele együtt az adrenalin löket: három vállalkozó kedvű kiránduló ugyanis elfogadta a felajánlott lehetőséget és medvelesre indult. Bizonyára sok olvasóban felmerülhet a kérdés: miután a világtalan emberek nem látják az állatokat, miért mennek ilyen programra? A válasz egyszerű: ha nem is látják a környezetet, azt mégis erőteljesen érzik és értik, talán jobban is, mint a látók.

Pontban este hétkor érkezett a kis társaságot kalauzoló vadász. A terepjáró felkaptatott a Farkaslaka és Korond közötti hegyekbe, az erdő sűrűjébe, ahol már kiépített etetőhely várta a medvéket. Egy biztonságos faépítményből figyelhette a csapat, ahogy a sötétedő rengetegből előóvakodnak a bundás ragadozók.