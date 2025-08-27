augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Felelős állattartás ide vagy oda – a kutyák csak egyvalamit akarnak

Kutny Gábor

A kutyákat nem érdekli, hogy az emberek világnapot neveztek el róluk. Az sem befolyásolja az életük folyását, hogy ezen a napon az emberek a felelős állattartás fontosságáról beszélnek. Azzal sem igazán törődnek, hogy ismeretterjesztő előadásokat és kampány rendezvényeket szerveznek ebből az alkalomból. Őket – ugyanúgy mint életük bármely napján – csupán az érdekli, hogy társai legyenek az embernek. Hogy menjenek együtt sétálni, hogy teljesíthessék gazdájuk akaratát, hogy együtt mókázzanak, hogy visszahozhassák a botot, vagy csak oda kuporodjanak az imádott ember lábához, és az ölébe hajtsák a fejüket egy kis simire. Mert a kutya számára minden nap az emberek világnapja.

Smile,,Dog,And,Portrait,Of,Man,In,Park,For,Bonding,
A kutyák szerint minden nap az emberek világnapja
Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Forrás:  Shutterstock

 

 

