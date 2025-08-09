58 perce
Diósberényig ringott a Bárka – ecsetjük maradandó nyomot hagyott
Diósberényben idén ismét megelevenedett a művészet és a közösség ereje. A festő tábor vendégei szívélyes fogadtatásban részesültek. Alkotásaikkal gazdagították a helyi kulturális életet.
A diósberényi festő tábor azt bizonyítja, hogy vannak helyek, ahol a művészetet nemcsak elviselik, hanem valóban tárt karokkal fogadják. Azok az alkotók – valamennyien a Bárka Művészeti Szalon tagjai –, akik idén is részt vettek a község által rendezett táborban, nemcsak kibontakoztathatták kreativitásukat, de megbecsülésben, odafigyelésben és valódi közösségi élményben is részesültek.
Festő tábor: az alkotás öröme
A nemrég lezárult, emlékezetes találkozó idején a résztvevőknek lehetőségük volt arra, amire az év többi részében nem mindig: teljes figyelmüket az alkotásnak szentelhették. Ennek eredményeként az eddigi legtöbb mű született: a tizenegy vendég összesen negyvenöt festménnyel gazdagította az immár sorrendben az ötödik tábor történetét.
A program fő szervezője, Wilhelm János neve már-már fogalom a táborlakók körében. Lelkesedése és szervezőkészsége most is mindenki számára érezhető volt. Az első számú házigazda a község könyvtárának vezetője és egyúttal a helyi önkormányzat alpolgármestere, aki szívügyének tekinti a művészet támogatását.
És valóban: manapság ritkaságszámba megy, hogy egy önkormányzat díjmentes szállással és napi háromszori, ugyancsak ingyenes étkezéssel támogassa a művészeket, és cserébe „mindössze” az alkotás örömét várja. A táborlakók ezt a gesztust nemcsak nagyra értékelték, hanem viszonozták is: tizenkét festményt ajándékoztak a községnek, melyek a művelődési ház falait díszítik. Azon a helyen, ami otthonukká vált az együtt töltött napok alatt.
Táncra perdült a közönség
A vendégek között volt dr. Reining-Kádár Krisztina is, aki Pécsről érkezett, ám korábban Szekszárdon élt, Diósberényben pedig – férje rokonsága révén – sokan régi ismerősként üdvözölték.
– Nehéz szavakkal visszaadni, milyen kedves fogadtatásban volt részünk – mondta el lapunknak. – Wilhelm János figyelmének köszönhetően mindenki felszabadultan, csak az alkotásra koncentrálva dolgozhatott. Termékeny csapat tagja lehettem, a közös munka valóban felemelő élményt nyújtott.
A táborban a kikapcsolódásra is jutott idő. Hucker Ferenc, a művészcsoport egyik alapítója, valamint Tóth István Ferenc különleges zenei élménnyel lepte meg a társaságot. Egyik este harmonika és gitár duóval szórakoztatták a táborlakókat és velük együtt az érdeklő helybelieket. Miként azt Németh Kata szekszárdi művész elmondta, a közönség nemcsak énekelt, de táncra is perdült a hangulatos dallamokra.
A tábor végén ugyancsak Németh Kata mondott köszönetet a szervezőknek és vendéglátóknak, úgy az ellátásért, mint azért a szeretetteljes közegért is, ami mindenkit arra ösztönzött, hogy a legtöbbet hozza ki magából.
A záró kiállításon Tillmann András László polgármester és a község több vezetője is megtekintette a műveket. De rajtuk kívül sokan érkeztek a helyiek közül is, hogy megnézzék a vászonra álmodott alkotásokat. Ez a kiállítás a táborlakók számára valódi kegyelmi pillanat volt: megtapasztalhatták, hogy műveik nem maradnak egy elzárt művészeti világban, hanem eljutnak az emberek szívéhez. Diósberény így ismét példáját adta annak, hogy nemcsak vendéglátója, de valódi otthona is tud lenni a művészetnek. Híd alkotó és közösség között, ahol az ecsetvonásokból élmények, emlékek, kapcsolatok és barátságok születnek.
