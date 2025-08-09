augusztus 9., szombat

Emőd névnap

34°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Festő tábor

58 perce

Diósberényig ringott a Bárka – ecsetjük maradandó nyomot hagyott

Címkék#művész#Diósberényben#festmény

Diósberényben idén ismét megelevenedett a művészet és a közösség ereje. A festő tábor vendégei szívélyes fogadtatásban részesültek. Alkotásaikkal gazdagították a helyi kulturális életet.

Szeri Árpád

A diósberényi festő tábor azt bizonyítja, hogy vannak helyek, ahol a művészetet nemcsak elviselik, hanem valóban tárt karokkal fogadják. Azok az alkotók – valamennyien a Bárka Művészeti Szalon tagjai –, akik idén is részt vettek a község által rendezett táborban, nemcsak kibontakoztathatták kreativitásukat, de megbecsülésben, odafigyelésben és valódi közösségi élményben is részesültek.

A csapat tagjai kedvük és ihletettségük szerint örökíthettek meg tájakat vagy tárgyakat
Fotó: Beküldött fotó

Festő tábor: az alkotás öröme

A nemrég lezárult, emlékezetes találkozó idején a résztvevőknek lehetőségük volt arra, amire az év többi részében nem mindig: teljes figyelmüket az alkotásnak szentelhették. Ennek eredményeként az eddigi legtöbb mű született: a tizenegy vendég összesen negyvenöt festménnyel gazdagította az immár sorrendben az ötödik tábor történetét.

A program fő szervezője, Wilhelm János neve már-már fogalom a táborlakók körében. Lelkesedése és szervezőkészsége most is mindenki számára érezhető volt. Az első számú házigazda a község könyvtárának vezetője és egyúttal a helyi önkormányzat alpolgármestere, aki szívügyének tekinti a művészet támogatását.

És valóban: manapság ritkaságszámba megy, hogy egy önkormányzat díjmentes szállással és napi háromszori, ugyancsak ingyenes étkezéssel támogassa a művészeket, és cserébe „mindössze” az alkotás örömét várja. A táborlakók ezt a gesztust nemcsak nagyra értékelték, hanem viszonozták is: tizenkét festményt ajándékoztak a községnek, melyek a művelődési ház falait díszítik. Azon a helyen, ami otthonukká vált az együtt töltött napok alatt.

Táncra perdült a közönség

A vendégek között volt dr. Reining-Kádár Krisztina is, aki Pécsről érkezett, ám korábban Szekszárdon élt, Diósberényben pedig – férje rokonsága révén – sokan régi ismerősként üdvözölték.

festő tábor
A diósberényi festő tábor hat napon át szolgált  tizenegy művész második otthonaként
Fotó: Beküldött fotó

– Nehéz szavakkal visszaadni, milyen kedves fogadtatásban volt részünk – mondta el lapunknak. – Wilhelm János figyelmének köszönhetően mindenki felszabadultan, csak az alkotásra koncentrálva dolgozhatott. Termékeny csapat tagja lehettem, a közös munka valóban felemelő élményt nyújtott.

A táborban a kikapcsolódásra is jutott idő. Hucker Ferenc, a művészcsoport egyik alapítója, valamint Tóth István Ferenc különleges zenei élménnyel lepte meg a társaságot. Egyik este harmonika és gitár duóval szórakoztatták a táborlakókat és velük együtt az érdeklő helybelieket. Miként azt Németh Kata szekszárdi művész elmondta, a közönség nemcsak énekelt, de táncra is perdült a hangulatos dallamokra.

A tábor végén ugyancsak Németh Kata mondott köszönetet a szervezőknek és vendéglátóknak, úgy az ellátásért, mint azért a szeretetteljes közegért is, ami mindenkit arra ösztönzött, hogy a legtöbbet hozza ki magából.

A záró kiállításon Tillmann András László polgármester és a község több vezetője is megtekintette a műveket. De rajtuk kívül sokan érkeztek a helyiek közül is, hogy megnézzék a vászonra álmodott alkotásokat. Ez a kiállítás a táborlakók számára valódi kegyelmi pillanat volt: megtapasztalhatták, hogy műveik nem maradnak egy elzárt művészeti világban, hanem eljutnak az emberek szívéhez. Diósberény így ismét példáját adta annak, hogy nemcsak vendéglátója, de valódi otthona is tud lenni a művészetnek. Híd alkotó és közösség között, ahol az ecsetvonásokból élmények, emlékek, kapcsolatok és barátságok születnek.

Amit érdemes tudni a helyszínről 

  1. Diósberényi festő tábor – Ahol a művészet és a közösség találkozik, és az alkotás szabadon kibontakozhat.
  2. Művészeti élmény és alkotás – Az ötödik táborban 11 művész összesen 45 művel gazdagította a programot.
  3. Ingyenes támogatás és vendégszeretet – Díjmentes szállás és háromszori étkezés biztosította a kényelmet.
  4. Közösségi programok és kikapcsolódás – Zenei est is erősítette a táborlakók és a helyiek kapcsolatát.
  5. Táborzáró kiállítás – A helyiek és a vezetők által látogatott esemény, ahol a művek eljutottak a közönséghez.
  6. Művészet, közösség és barátság – A tábor hidat képez az alkotók és a helyi közösség között.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu