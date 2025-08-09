Diósberényig ringott a Bárka – ecsetjük maradandó nyomot hagyott

A diósberényi festő tábor azt bizonyítja, hogy vannak helyek, ahol a művészetet nemcsak elviselik, hanem valóban tárt karokkal fogadják. Azok az alkotók – valamennyien a Bárka Művészeti Szalon tagjai –, akik idén is részt vettek a község által rendezett táborban, nemcsak kibontakoztathatták kreativitásukat, de megbecsülésben, odafigyelésben és valódi közösségi élményben is részesültek.

A csapat tagjai kedvük és ihletettségük szerint örökíthettek meg tájakat vagy tárgyakat

Fotó: Beküldött fotó

Festő tábor: az alkotás öröme

A nemrég lezárult, emlékezetes találkozó idején a résztvevőknek lehetőségük volt arra, amire az év többi részében nem mindig: teljes figyelmüket az alkotásnak szentelhették. Ennek eredményeként az eddigi legtöbb mű született: a tizenegy vendég összesen negyvenöt festménnyel gazdagította az immár sorrendben az ötödik tábor történetét.

A program fő szervezője, Wilhelm János neve már-már fogalom a táborlakók körében. Lelkesedése és szervezőkészsége most is mindenki számára érezhető volt. Az első számú házigazda a község könyvtárának vezetője és egyúttal a helyi önkormányzat alpolgármestere, aki szívügyének tekinti a művészet támogatását.

És valóban: manapság ritkaságszámba megy, hogy egy önkormányzat díjmentes szállással és napi háromszori, ugyancsak ingyenes étkezéssel támogassa a művészeket, és cserébe „mindössze” az alkotás örömét várja. A táborlakók ezt a gesztust nemcsak nagyra értékelték, hanem viszonozták is: tizenkét festményt ajándékoztak a községnek, melyek a művelődési ház falait díszítik. Azon a helyen, ami otthonukká vált az együtt töltött napok alatt.

Táncra perdült a közönség

A vendégek között volt dr. Reining-Kádár Krisztina is, aki Pécsről érkezett, ám korábban Szekszárdon élt, Diósberényben pedig – férje rokonsága révén – sokan régi ismerősként üdvözölték.

A diósberényi festő tábor hat napon át szolgált tizenegy művész második otthonaként

Fotó: Beküldött fotó

– Nehéz szavakkal visszaadni, milyen kedves fogadtatásban volt részünk – mondta el lapunknak. – Wilhelm János figyelmének köszönhetően mindenki felszabadultan, csak az alkotásra koncentrálva dolgozhatott. Termékeny csapat tagja lehettem, a közös munka valóban felemelő élményt nyújtott.

A táborban a kikapcsolódásra is jutott idő. Hucker Ferenc, a művészcsoport egyik alapítója, valamint Tóth István Ferenc különleges zenei élménnyel lepte meg a társaságot. Egyik este harmonika és gitár duóval szórakoztatták a táborlakókat és velük együtt az érdeklő helybelieket. Miként azt Németh Kata szekszárdi művész elmondta, a közönség nemcsak énekelt, de táncra is perdült a hangulatos dallamokra.