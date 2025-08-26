2 órája
Éjjel is segítenek: itt a friss gyógyszertári ügyeleti lista!
Mutatjuk a 35. hét gyógyszertári ügyeleteit, ami több településen is elérhető.
Tolna vármegye, gyógyszertári ügyelet, 2025. augusztus utolsó hete.
Gyógyszertári ügyelet
Részletes lista a gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, Tamási és Tolna településeken.
Bonyhád – Szent Imre Gyógyszertár
Cím: Szent Imre u. 4.
Tel.: 74/450-798
Nyitvatartás: 19:00–21:00
Dombóvár: Korona Gyógyszertár
Cím: Rákóczi u. 71/E
Tel.: 74/565-178
Nyitvatartás: 20:00–22:30
Paks hétfő: BENU Szívélyes Gyógyszertár
Cím: Barátság u. 1.
Tel.: 75/312-000
Nyitvatartás: 19:00–22:30
Paks kedd: Borostyán Patika
Cím: Dózsa Gy. u. 12.
Tel.: 75/510-446
Nyitvatartás: 19:00–22:30
Paks szerda: Arany Kígyó Gyógyszertár
Cím: Dózsa Gy. u. 77.
Tel.: 75/511-251
Nyitvatartás: 19:00–22:30
Paks csütörtök: Kristály Patika
Cím: Kishegyi u. 52.
Tel.: 75/311-620
Nyitvatartás: 19:00–22:30
Paks péntek: Belvárosi Gyógyszertár Paks
Cím: Dózsa Gy. u. 30-32.
Tel.: 75/510-611.
Nyitvatartás: 19:00–22:30
Szekszárd: BENU Gyógyszertár Szekszárd Balassa (INTERSPAR)
Cím: Tartsay u. 9.
Tel.: 74/510-718
Nyitvatartás: 20:00–22:00
Tamási: Fagyöngy Gyógyszertár
Cím: Móricz Zs. Ltp. 8.
Tel.: 74/471-308
Nyitvatartás: 17:00–21:00
Tolna: Salvia Gyógyszertár
Cím: Bajcsy-Zs. u. 27.
Tel.: 74/440-516
Nyitvatartás: 18:00–21:00