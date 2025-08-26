augusztus 26., kedd

1 órája

Éjjel is segítenek: itt a friss gyógyszertári ügyeleti lista!

Címkék#gyógyszertári ügyelet#2025#augusztus

Mutatjuk a 35. hét gyógyszertári ügyeleteit, ami több településen is elérhető.

Brunner Mónika

Tolna vármegye, gyógyszertári ügyelet, 2025. augusztus utolsó hete. 

orvosi ügyelet állatorvosi hatósági orvosi ügyelet orvosi ügyelet gyógyszertári ügyelet
Tolna vármegye, 2025. augusztus utolsó hete, gyógyszertári ügyelet. Az ügyeletes gyógyszertárak orvosi útmutatások alapján is dolgoznak, fontos számukra a betegek teljeskörű védelme
Fotó: Illusztráció (Shutterstock)

Gyógyszertári ügyelet 

Részletes lista a gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, Tamási és Tolna településeken. 

Bonyhád – Szent Imre Gyógyszertár
Cím: Szent Imre u. 4.
Tel.: 74/450-798
Nyitvatartás: 19:00–21:00

Dombóvár: Korona Gyógyszertár
Cím: Rákóczi u. 71/E
Tel.: 74/565-178
Nyitvatartás: 20:00–22:30

Paks hétfő: BENU Szívélyes Gyógyszertár
Cím: Barátság u. 1.
Tel.: 75/312-000
Nyitvatartás: 19:00–22:30

Paks kedd: Borostyán Patika
Cím: Dózsa Gy. u. 12. 
Tel.: 75/510-446
Nyitvatartás: 19:00–22:30

Paks szerda: Arany Kígyó Gyógyszertár
Cím: Dózsa Gy. u. 77.
Tel.: 75/511-251
Nyitvatartás: 19:00–22:30

Paks csütörtök: Kristály Patika
Cím: Kishegyi u. 52.
Tel.: 75/311-620
Nyitvatartás: 19:00–22:30

Paks péntek: Belvárosi Gyógyszertár Paks
Cím: Dózsa Gy. u. 30-32. 
Tel.: 75/510-611.
Nyitvatartás: 19:00–22:30

Szekszárd: BENU Gyógyszertár Szekszárd Balassa (INTERSPAR)
Cím: Tartsay u. 9. 
Tel.: 74/510-718
Nyitvatartás: 20:00–22:00

Tamási: Fagyöngy Gyógyszertár
Cím: Móricz Zs. Ltp. 8. 
Tel.: 74/471-308
Nyitvatartás: 17:00–21:00

Tolna: Salvia Gyógyszertár
Cím: Bajcsy-Zs. u. 27.
Tel.: 74/440-516
Nyitvatartás: 18:00–21:00

 

