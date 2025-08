Akár milliókat is kaphatsz ezekért a használt telefonokért – itt az ideje feltúrni a fiókokat

Ugrásszerűen megnőtt a kereslet a használt telefonok iránt, nemcsak a gyűjtők, hanem a retró életérzés szerelmesei körében is kimondottan népszerűek ezek a készülékek. Utánajártunk, hogy a különböző online hirdetések mennyiért árulják ezeket a nyomógombos csodákat.

A használt telefonok ismét népszerűek, sőt akár brutális pénzeket is érhetnek – Fotó: Mehaniq / Forrás: Shutterstock

Melyik használt telefonok érnek sokat?

Különösen nagy összeget érhetnek azok a telefonok, amelyek eredeti dobozban, sértetlen állapotban kerülnek elő. Az első generációs iPhone telefonok számítanak a csúcsnak, de nem kell feltétlenül Apple-termékkel rendelkezni ahhoz, hogy komoly haszonra tegyen szert az ember: egy ritkább, használt, de jó állapotú mobiltelefon is elérheti a több százezer forintos értéket. Ezek lehetnek akár Nokia, akár Motorola készülékek is.

Hazánkban a Vinted az elsődleges platformja az apróhirdetéseknek, külföldön pedig az eBay tűnik verhetetlennek. Megannyi olcsó eladó telefont találhatunk ezeken az oldalakon, cikkünkhöz viszont egy gyártó, egy bizonyos típusát kerestük mindkettőn, ez pedig a Nokia 8810.

A jó minőségű használt telefonoknak továbbra is óriási piaca van. - Fotó: Vinted

Egy lengyel hirdető tette fel a képen látható telefont, amit bárki megvásárolhat, akár Magyarországról is. Ennek az ár több, mint 600.000 forint. A telefonon látszanak a használat nyomai, de a gyűjtők szemében még értékesebb egy olyan termék, amely nemcsak dobozba töltötte az elmúlt évtizedeket, hanem túlélte az idő próbáját.

A felújított használt telefonok is népszerűek a gyűjtők körében – Fotó: eBay

Az eBay-en kínált termék lényegesen olcsóbb, itt ugyanis két olyan telefont kínálnak a feltüntetett összegért, amelyek mindegyikét nemcsak jó állapotban tartották, de még a vázukat is kicserélték. Ez azért nagyon ritka és különleges, mert manapság nehéz ezekhez a használt telefonokhoz alkatrészeket találni. Ennek a párosnak az ára 578 $, azaz csaknem 150.000 forint.

A gyűjtők előszeretettel vásárolnak komplett kollekciókat is, így amennyiben olyan telefonsorozatot kínálunk eladásra, amely működőképes, esztétikai hibáktól mentes és fel tudjuk mutatni a hivatalos vásárlási nyugtákat is, nem kizárt, hogy milliók is üthetik a markunkat.