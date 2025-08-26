Villanyvezeték, felboruló kosár, pánik: kényszerleszállás egy hőlégballonnal

Az eset Debrecenben történt, a Dobozi lakótelepen. Társlapunk, a haon.hu-nak sikerült megszólaltatni az egyik lakót, aki végigkísérte az eseményeket. Érdeklődésükre elmondta, arra lettek figyelmesek késő délután, hogy egy fülsüketítő, szakaszos zaj hallatszott a Böszörményi út felől. Az utcára kiérve látták, ahogy próbálnak életet lehelni a hőlégballonba, de az folyamatosan süllyedt.

Kényszerleszállás a lakóházak között, egy szűk utcában ért földet egy hőlégballon. Heten ültek a kosárban Forrás: Vida Márton Péter

Fotó: Vida Marton Peter / Forrás: haon.hu

Az egyik lakó végignézte, ahogy a hőlégballonból kiugráltak az utasok

– A tízemeletesnek majdnem neki is csapódtak, fél méterrel mentek el felette. Végül az utcán landoltak, de olyan sebességgel értek földet, hogy a kosár fel is borult. Körülbelül heten lehettek benne, akik egyből ki is ugrottak, és próbálták megfogni a kosarat, de az rángatta őket jobbra-balra – ecsetelte a szemtanú. A ballon is himbálózott a levegőben, az egyik kertről a másik épületre dőlt. Nagyon nehezen fogták meg. Nem sok híja volt, hogy levigyék a tetőt, de végül a házban nem okozott kárt. Az oszlopon lévő vezetékekre szállt rá a hőlégballon, azt rongálta meg, ezért három órán keresztül nem volt áram – mondta a férfi, aki végül kihívta a rendőröket. Úgy véli, nem szerencsés a helyzet, de ebből sokkal nagyobb tragédia is lehetett volna.

Tolnában is volt több hasonló eset, a cél mindig bizonytalan

– Ismerem a pilótát, aki Debrecenben vezette a hőlégballont. Nagyon tapasztalt, profi pilóta, mondta Sós Mihály, az Őcsényi Hőlégballon Múzeum titkára. Gyakran előfordul, hogy amikor felszállunk, nem tudjuk, hogy oda fogunk érkezni, ahová terveztük. Ennek oka, hogy megváltozik a szél iránya és erőssége. Az említett eset – minden izgalom ellenére – sima leszállásnak minősül, hiszen nem történt szabálytalanság, személyi sérülés, sőt anyagi kár sem. Profi módon elkerülte a pilóta a bajt. Nyilván mindenki meg volt ijedve az utasok közül, de a pilóta megtalálta azt az egy helyet, ahol a ballont biztonsággal letehette. Nem volt könnyű helyzetben, hiszen a szűk utcában az egyik oldalon villanyvezeték volt, a másik oldalon pedig fasor.