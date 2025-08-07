Fogtál nagy halat? Most nem csak a kapás, Az év horgásza díj is a tiéd lehet!

Minden horgász arra vágyik, hogy egyszer megküzdhessen a nagy hallal – még akkor is, ha az ellenfél végül visszanyeri szabadságát. Nem feltétlenül a táplálékszerzés a legfőbb oka annak, hogy valaki képes hosszú órákon át csendben üldögélni: a csendet pillanatok alatt felválthatja az adrenalin, amikor a kapásjelző megmozdul.

Most díjat ér a kapás

Fotó: illusztráció/MW

Most minden horgász versenybe szállhat

De mit ér a siker, ha csak a szák tartalma jelzi a győzelmet? Jobb, ha az örömöt meg lehet osztani a barátokkal, horgásztársakkal – akár csak egy fénykép erejéig.

Az elkészült kép most azonban különösen értékes lehet, hiszen hamarosan országos fotópályázat indul. A szeptemberben kezdődő versenyben a 2025-ös év legértékesebb fogásait mutathatják meg a büszke fotótulajdonosok a nagyközönségnek.

Lehet az a legnagyobb hal, ami alig fér rá a képre, a legsúlyosabb, amit ketten is alig bírnak el, vagy a legritkább fajta, amelyre a szakemberek is rácsodálkoznak – végül az olvasók szavazatai és a zsűri döntése alapján dől majd el, kié lesz a dicsőség, az elismerés, valamint az értékes nyeremények.

Az országos fotópályázatra a jelentkezés az evhorgasza.hu oldalon történik, vármegyéjük kiválasztását követően, szeptember 8-tól.

Négy kategóriában hirdetünk nyertest: keressük a felnőtt, a hölgy, az ifjúsági (14–18 éves korosztály) és a gyermek horgászok legszebb fogását.

Minden szenvedélyes horgásznak érdemes tehát készülni a nagy pillanatra, és megörökíteni minden fogást – hiszen lehet, hogy épp az hozza majd a győzelmet.