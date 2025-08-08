augusztus 8., péntek

Nyári szünet maximumon

17 perce

Így lehet az időt múlatni a patinás falak között (GALÉRIA)

Gyerekzsivajtól hangos Szekszárdon a vármegyeháza udvara. A középkori apátsági templom emlékét idéző kövek között a fiúk játszanak, miközben bent, a hajdani irodák helyén kialakított kiállítótérben – ahol ma a Wosinsky Mór Múzeum működik – a többségében lányok nemezelnek.

Szepesi László

Harminckét kisdiák napközis tábora zajlott a héten is, amelynek most két héten át a Baka István Általános Iskola ad otthont. A nyáron már a Babits és a Garay iskolák is fogadták a táborozókat, most pedig – a korábban csak Ötösnek nevezett – intézmény lett a központ. Tóth Eszter tanítónő, aki most táborvezetőként dolgozik, három pedagógus kollégájával együtt gondoskodik a gyerekekről.

Vidám az élet a napközis táborban
Vidám az élet a napközis táborban 
Fotó: Denes Martonfai

A napközis tábor főként azoknak a kisiskolásoknak szól, akiknek a szülei dolgoznak, és nem szeretnék őket egyedül, kulcsos gyerekként otthon hagyni. De sokan azért választják a tábort, mert úgy érzik: jobb, ha a nyári szünetben is pedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel.

A nyár egyik legélvezetesebb időszakát élik meg itt a diákok: sok időt töltenek a szabadban, voltak már fagylaltozni, kiállításon, kerámiaműhelyben, ahol egy fazekas mester tanította őket. Az Egészségfejlesztési Intézet munkatársai életre szóló tanácsokat adtak nekik, a mozilátogatás és az asztalitenisz is része volt a programnak.

Ez a tábor Szekszárd önkormányzatának szervezésében valósul meg, és augusztus 20-áig tart. Ezt követően, a tanév kezdetéig, minden iskolában saját nyári napközi programok várják a gyerekeket.

Nyári szünet maximumon

Fotók: Mártonfai Dénes

 

 

