Ilona, Elena, Heléna: a fényes, sugárzó hölgyek

Van egy olyan női név az itthon anyakönyvezhetők között, amit kislányok ezrei viseltek az ’50-es években, mára azonban szinte el sem tudjuk képzelni egy kisbabának. Az 1955-ben készült Top100-as listában egészen a harmadik helyig szárnyalt, és ez a név nem más, mint az Ilona.

Ismert Ilonák: Elek Ilona olimpiai bajnok vívó, Ivancsics Ilona színésznő (képünkön), Kállay Ilona színésznő, Keserü Ilona festőművész, Mauks Ilona, Mikszáth Kálmán felesége ,Medveczky Ilona díva, Tóth Ilona, az 1956-os forradalom vértanúja

Forrás: MW/illusztráció (archív fotó)

Elena, Heléna az Ilona változatai, egyre népszerűbbek

Bár az elkövetkező tíz évben sem számított ritka névnek, érezhetően veszített a népszerűségéből, és visszacsúszott az 5. helyre. A ’70-es évek derekán már csak a 18. helyet birtokolta, a ’80-as években pedig a 72. helyig zuhant. A Top100-as listában utoljára 1994-ben láthattuk, az azt követő 30 évben már nem jutott számára hely az illusztris listán.

Mindenképp örvendetes, hogy ma már több változatban is megtalálható az anyakönyvezhető nevek listájában, és ez egyike az utóbbi pár évben üstökösként tör egyre feljebb. Ez a név az Elena, ami pont úgy, mint az Ilona, a görög mitológiából ismertté vált Heléna egyik formája.

Mindkettő azt jelenti, fényes, sugárzó, és egy év során kétszer is osztoznak a névnapjukon: július 31-én és augusztus 18-án is köszönthetjük mindkettőjüket.

Az Elena először 2018-ban tűnt fel a Top100-ban, kereken a századik helyen, az aktuális listán pedig a 42. helyen áll, vagyis óriásit ugrott előre nagyon rövid idő alatt.