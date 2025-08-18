34 perce
Ilona, Elena, Heléna: a fényes, sugárzó hölgyek
Augusztus 18-án ünneplik az Ilonák a névnapjukat. Ez a női név az ötvenes években volt nagy divat, de ma már kevesen adják kislányuknak. A régi idők felkapott nevei közül a legtöbbnek nem sikerült nagy visszatérőként népszerűvé válnia napjainkban is, de az Ilona egyik változatának azonban sikerülhet!
Van egy olyan női név az itthon anyakönyvezhetők között, amit kislányok ezrei viseltek az ’50-es években, mára azonban szinte el sem tudjuk képzelni egy kisbabának. Az 1955-ben készült Top100-as listában egészen a harmadik helyig szárnyalt, és ez a név nem más, mint az Ilona.
Elena, Heléna az Ilona változatai, egyre népszerűbbek
Bár az elkövetkező tíz évben sem számított ritka névnek, érezhetően veszített a népszerűségéből, és visszacsúszott az 5. helyre. A ’70-es évek derekán már csak a 18. helyet birtokolta, a ’80-as években pedig a 72. helyig zuhant. A Top100-as listában utoljára 1994-ben láthattuk, az azt követő 30 évben már nem jutott számára hely az illusztris listán.
Mindenképp örvendetes, hogy ma már több változatban is megtalálható az anyakönyvezhető nevek listájában, és ez egyike az utóbbi pár évben üstökösként tör egyre feljebb. Ez a név az Elena, ami pont úgy, mint az Ilona, a görög mitológiából ismertté vált Heléna egyik formája.
Mindkettő azt jelenti, fényes, sugárzó, és egy év során kétszer is osztoznak a névnapjukon: július 31-én és augusztus 18-án is köszönthetjük mindkettőjüket.
Az Elena először 2018-ban tűnt fel a Top100-ban, kereken a századik helyen, az aktuális listán pedig a 42. helyen áll, vagyis óriásit ugrott előre nagyon rövid idő alatt.