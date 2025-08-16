Így őrizheted meg az egészséged 50 fölött – egyszerűbb, mint gondolnád

A vitaminbevitel kifejezetten fontos idős korban is. Egy kutatás rávilágított arra, hogy a K-vitamin egy gyakran figyelmen kívül hagyott tápanyag, viszont lényegesebb, mint elsőre gondolnánk.

A K-vitamint könnyen pótolhatjuk pár egyszerű finomsággal. - Fotó: Lukas Gojda / Forrás: Shutterstock

Az ismert, hogy ez a tápanyag segít megelőzni a kalcium lerakódását az artériákban, valamint az alacsony K-vitaminszint összefüggésbe hozható az ízületi kopás magasabb kockázatával, ami a mozgásképesség romlásához vezethet.

Egy felmérés során mintegy 4000, 54 és 76 év közötti felnőttet vizsgáltak meg, akik három különböző tanulmányban vettek részt. A vizsgálat kezdetén egyiküknek sem volt szívbetegsége. A kutatók a résztvevőket vérük K-vitaminszintje alapján kategorizálták, majd ezt az adatot hasonlították össze a szívbetegségek és a halálozás arányával egy 13 éves időszak alatt. Az eredmények nem mutattak egyértelmű kapcsolatot a K-vitaminszint és a szívbetegségek között. Ugyanakkor azok az emberek, akiknek a legalacsonyabb volt a K-vitaminszintjük, 19%-kal nagyobb valószínűséggel haltak meg a vizsgálati időszak alatt, mint azok, akiknél megfelelő szintet mértek.

- írja az American Journal of Clinical Nutrition folyóiratban közzétett tanulmány.

Hogyan vihetünk be K-vitamint a szervezetünkbe?

A jó hír az, hogy néhány nagyon egyszerű, mindenki által elérhető étellel képesek vagyunk emelni szervezetünkben a K-vitamin szintjét. Jól tesszük, ha felkerül a bevásárlólistánkra pár olyan tétel, mint:

Spenót

Kelkáposzta

Brokkoli

Fejes saláta

Kemény sajtok

Túró, vaj

Csirkehús

Máj

Természetesen megannyi táplálékkiegészítő közül is válogathatunk, amelyek egyszerű és gyors fogyasztása támogatja a vitaminszintünket, így a különös jelentőséggel bíró K-vitamint is pótolhatjuk velük.