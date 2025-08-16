augusztus 16., szombat

Így őrizheted meg az egészséged 50 fölött – egyszerűbb, mint gondolnád

Címkék#betegség#egészség#étrended#vitamin#K-vitamin

Az egészséges életmód és a hosszú élet kulcsa gyakran néhány jól ismert tényezőhöz kapcsolódik. Ebben hatalmas szerepe van a K-vitaminnak, amiről alig beszélünk, pedig hiánya növelheti a korai halálozás kockázatát.

Teol.hu

A vitaminbevitel kifejezetten fontos idős korban is. Egy kutatás rávilágított arra, hogy a K-vitamin egy gyakran figyelmen kívül hagyott tápanyag, viszont lényegesebb, mint elsőre gondolnánk. 

A K-vitamint könnyen pótolhatjuk pár egyszerű finomsággal
A K-vitamint könnyen pótolhatjuk pár egyszerű finomsággal. - Fotó: Lukas Gojda / Forrás:  Shutterstock

Az ismert, hogy ez a tápanyag segít megelőzni a kalcium lerakódását az artériákban, valamint az alacsony K-vitaminszint összefüggésbe hozható az ízületi kopás magasabb kockázatával, ami a mozgásképesség romlásához vezethet.

Egy felmérés során mintegy 4000, 54 és 76 év közötti felnőttet vizsgáltak meg, akik három különböző tanulmányban vettek részt. A vizsgálat kezdetén egyiküknek sem volt szívbetegsége. A kutatók a résztvevőket vérük K-vitaminszintje alapján kategorizálták, majd ezt az adatot hasonlították össze a szívbetegségek és a halálozás arányával egy 13 éves időszak alatt. Az eredmények nem mutattak egyértelmű kapcsolatot a K-vitaminszint és a szívbetegségek között. Ugyanakkor azok az emberek, akiknek a legalacsonyabb volt a K-vitaminszintjük, 19%-kal nagyobb valószínűséggel haltak meg a vizsgálati időszak alatt, mint azok, akiknél megfelelő szintet mértek.

- írja az American Journal of Clinical Nutrition folyóiratban közzétett tanulmány.

Hogyan vihetünk be K-vitamint a szervezetünkbe?

A jó hír az, hogy néhány nagyon egyszerű, mindenki által elérhető étellel képesek vagyunk emelni szervezetünkben a K-vitamin szintjét. Jól tesszük, ha felkerül a bevásárlólistánkra pár olyan tétel, mint:

  • Spenót
  • Kelkáposzta
  • Brokkoli
  • Fejes saláta
  • Kemény sajtok
  • Túró, vaj
  • Csirkehús
  • Máj

Természetesen megannyi táplálékkiegészítő közül is válogathatunk, amelyek egyszerű és gyors fogyasztása támogatja a vitaminszintünket, így a különös jelentőséggel bíró K-vitamint is pótolhatjuk velük.

 

