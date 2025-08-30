augusztus 30., szombat

Aggasztó

1 órája

Szokatlan poloskaszerű rovar bukkant fel Tolnában – igazából a becsületes neve: „déli fényes bodobács”

Címkék#Tolnában#bodobács#óvintézkedés#rovar#kártevő

Lang Balázs, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara alelnöke levélben hozta nyilvánosságra az aggasztó kártevő elterjedését, annak okait és a várható következményeket. A déli fényes bodobács veszélyes kártevőként újabb óvintézkedéseket igényel a földeken és a kiskertekben egyaránt.

Keszán-Dopita Tünde

Mint írja, 2025.júliusában jelezték több vármegyéből, lakossági és termelői megkeresések szerint, hogy helyenként szokatlan módon „poloskák jelennek meg tömegesen”.  A kártevők – mint utóbb kiderült – közel sem poloskák.

kártevő
Déli fényes bodobács (Nysius cymoides), az új kártevő. 
Fotó: Armand Matocq / Forrás: researchgate.net

Veszély a földeken és a kiskertekben is

A Tolna vármegyei megfigyelések már értékes kultúrák veszélyeztetettségéről szóltak: fűszerpaprika, őszibarack, napraforgó és kukorica állományokban találták meg a rovarokat, később pedig magtárakban is feltűntek. Volt, ahol a lakóházak környékén hatósági szemlék után rovarirtást is végeztek. A faji meghatározást követően kiderült, hogy a kártevő a bodobácsok családjába tartozó, eddig természetes faunaelemként ismert déli fényes bodobács (Nysius cymoides).  

Miért most jelent meg ez a kártevő?

A száraz, meleg időjárás és az éghajlatváltozás kedvez a fajnak, amely így az őshonos állatvilág háttérfajából rövid idő alatt jelentős kártevővé vált.

Az első feltételezések szerint a természetes növénytársulások mellett a betakarított repceterületek tarlója lehetett a szaporodás kiindulópontja, ahol az árvakelésű repcén erősödve vándoroltak tovább a környező lakóterületekre, a szántóföldi és kertészeti kultúrákra ezek a kártevők. A termesztett növények potenciális veszélyeztetettségét már jelezte a rovartömeg által ellepett gyomnövényzet elpusztulása.  

Déli fényes bodobács (Nysius cymoides) pusztítása a paradicsomon.
Fotó: Armand Matocq / Forrás: https://www.researchgate.net/

Hogyan vehetjük észre a kártevő jelenlétét?

A kártétel tünetei a leveleken és terméseken a táplálkozásuk nyomán kialakuló apró, sárgás-barna szúrásnyomok, foltok és szövetelhalások. A palánták turgorukat vesztik, a magképződés zavart, napraforgón károsodnak a kaszatok, paprikában és kukoricában súlyos minőségi veszteségek jelentkezhetnek. 

Ugrásszerű felszaporodásukhoz a megfigyelések szerint nagy lökést adhat a betakarított repcetarlókon nagy felületen kelő árvakelésű repce, de a mustárt is kedvelik. 

A védekezés alapja a megelőzés: repcetarlók mielőbbi bedolgozása, gyomnövények visszaszorítása, veszélyeztetett kultúrák környezetének rendezése – írja levelében Lang Balázs, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara alelnöke. Nagy egyedszám esetén indokolt lehet a kémiai beavatkozás. Tapasztalatok szerint riasztó hatású számukra a pirogénsav (faecet), inszekticidként pedig a felszívódó (pl. flupiradifuron, cyazypyr) és kontakt (pl. deltametrin, cipermetrin) készítmények kombinált kijuttatásától várható hatékonyság. 

A déli fényes bodobács felbukkanása Tolna vármegyében figyelmeztetés a gazdáknak és a kiskerttulajdonosoknak: a megelőzés és a folyamatos ellenőrzés elengedhetetlen, hogy a kedvelt növényeink ne szenvedjenek jelentős károkat. Bár a kártevő nem poloskaféle, gyors terjedése miatt a helyi termelőknek érdemes komolyan venni a szakértői tanácsokat.

 

