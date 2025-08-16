Pattogó labdák és nyári élmények – harmadszor is Babits kosártábor (GALÉRIA)

Harmadik alkalommal rendezték meg a Babits Mihály Általános Iskolában a kosaras tábort. Szervezői, Csernusné Kiss Edit és Farkas József nem csak pedagógusként, hanem a TARR KSC és a GYKSE utánpótlás edzőiként is szorosan kötődnek a sportághoz.

A kosaras tábor idén is a játékról, és nem a teljesítményről szólt a gyerekeknek

Fotó: Beküldött

A kosaras tábor nem a teljesítményről szól elsősorban

A tábort a szülők és gyerekek igénye hívta életre, hiszen augusztus végén sok család számára nehézséget okoz a gyermekfelügyelet, így kézenfekvő volt a heti kétszeri edzések helyszínén egy egész hetes program megszervezése – mondta Csernusné Kiss Edit edző és pedagógus. Elmondása szerint, míg a TARR KSC hivatalos nyári kosártáborába főként a lányok járnak, a Babits táborában inkább a fiúk vesznek részt, de a kisebb korosztályból lányok is szép számmal érkeznek.

A napok délelőtti és délutáni edzésekkel telnek, amelyek játékos formában készségfejlesztést is nyújtanak. A program része volt idén egy buszos kirándulás Domboriba, gokartozás, számháború és kincskereső játékok, így a gyerekek az edzések mellett a szabadidőt is hasznosan, aktívan töltötték. A nagy melegben pedig igazi kincs és jó móka volt a párakapu, amit az iskola udvarán állítottak fel.

A tanévben nem sok lehetőség van gokartozni a suli udvarán

Fotó: Beküldött

Edit szerint a tábor inkább alapozó időszak az új tanévre, amely segít a gyerekeknek visszaszokni a rendszeres mozgáshoz és a sportos rutinhoz. – Ez most a játékról, szórakozásról szól, hogy pattogjon a labda és jól érezzük magunkat, ők is és mi is – tette hozzá mosolyogva. A nyári pihenés után a gyerekek így könnyedén kezdhetik a szeptemberi edzéseket és a tanévet.

De nem szeretnénk ünneprontók lenni a tanévkezdés említésével, hiszen addig még sok labdát be lehet zsákolni a gyűrűbe.