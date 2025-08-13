augusztus 13., szerda

Ezek a szokások megrövidítik a kutyád életét – íme három gyakori hiba, amin ideje változtatni!

Sajnos a gazdik többsége szeretetből követ el olyan hibákat, amelyek árthatnak kedvenceiknek. A kutyatartás sokszor jóval összetettebb és felelősségteljesebb feladat, mint elsőre gondolnánk.

Teol.hu

A kutyusunk boldogan csóválja a farkát, amikor reggel megkapja a maradék virslit a tányérról, a nap végén pedig fáradtan lehuppanunk mellé a kanapéra, ő pedig boldogan pihen mellettünk. Számos olyan negatív szokásunk van, amelyet elkövetünk a kutyatartás során és hosszútávon árthatnak legjobb barátainknak.

A kutyatartás során nagyon sok apróságra kell figyelni. - Fotó: Jaromir Chalabala / Forrás:  Shutterstock

Mik a leggyakoribb hibák kutyatartás során?

Természetesen a legfontosabbak közé tartoznak az elmaradt védőoltások és a féregtelenítés. Viszont megannyi apró hiba van, amelyeket nem feledékenységből vagy hanyagságból, hanem tiszta szeretetből követünk el napról-napra.

  • A maradék nem mindig való a kutyának

Előszeretettel adjuk kedvencünknek oda azokat a falatokat, amiket mi már nem fogyasztunk el. Azonban ezzel jóval többet ártunk, mint amennyi örömöt szerzünk neki. Az emberek és a kutyák szervezete teljesen máshogy épül fel, így a zsíros, fűszeres, vagy csípős ételek emésztése megterheli a májukat, a gyomrukat, sőt a hasnyálmirigyüket is.

  • Túl kevés mozgás

Egy fárasztó nap után nincs kedvünk sétálni sem, nemhogy együtt rohanni kedvencünkkel. Ez egyszer-egyszer még belefér, a probléma akkor kezdődik, ha ez szokássá válik. Az elhízás az egyik leggyakoribb halálok a kutyáknál. Csakúgy, mint nekünk embereknek, nekik is jót tesz a folyamatos testmozgás.

  • Érzelmi elhanyagolás

Sokszor hallani, hogy „a kutya nem benti állat”, amivel egyet lehet érteni, de ugyanakkor kedvencünknek nagyon fontos a gazdája közelsége. Ha túlságosan elhanyagoljuk, nem töltünk vele időt, akkor könnyen érezheti azt állatunk, hogy problémát jelent számunkra, ez pedig egyfajta stresszt is képes okozni bennük.

Továbbá sokszor hallhatjuk a „majd jobban lesz” mondatot, azonban a felsorolt három példa mellett legalább ennyire lényeges, hogy amennyiben baj van állatunkkal, akkor ne halogassuk az állatorvosi vizsgálatot. Egy-egy lehetséges betegség felismerése és megelőzése rengeteget számíthat.

 

