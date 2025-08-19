augusztus 19., kedd

Nem mindegy hol ülsz

1 órája

Ez a legbiztonságosabb hely a repülőn és az autóban

Címkék#baleset#busz#autó

Nyáron többet és többen utazunk a szokásosnál, van aki külföldre látogat, autóval vagy repülővel teszi meg az utat. Van, akinek ez már rutinból megy, de a többség azért tart a balesettől. Érdekes módon sokan a repülő úttól félnek jobban. Vajon van-e legbiztonságosabb hely az autóban vagy a repülőn?

Mauthner Ilona

Aki teheti, nyaral, szép időben mindenki könnyebben indul útnak – akár távolsági busszal, akár autóval, akár repülővel. A nagyobb utak előtt lepereg az ember előtt, amit a filmekben gyakran látott: nem mindegy melyik széken utazik. Vajon valóban van legbiztonságosabb hely autóban, buszon vagy repülőn?

legbiztonságosabb hely repülőn
Repülőn a legbiztonságosabb hely az a szakemberek szerint az, ami a vészkijárathoz közel van
Forrás: Getti Images

Vészkijárat közelében, repülőn ez a legbiztonságosabb hely 

Viszonylag friss hír, június 11-én, felszállás közben lezuhant az Air India egyik Londonba tartó repülőgépe az India nyugati részén fekvő Ahmedabad város repülőterén. A gépen 242 utas volt, de csak egy élte túl. A brit utas egy vészkijáratnál ült. Hasonló eset volt korábban: 2023. március 22-én történt egy tragikus repülőgép-szerencsétlenség Pakisztánban, amelyben egy teherszállító repülőgép zuhant le. Ebből az eseményből csak egy túlélő került ki, aki súlyos sérülésekkel megúszta a balesetet.

Vajon mind a két esetnél csak a szerencsén múlt, hogy ő maradt életben egyedül, vagy más is közrejátszott ebben? 

A repülő számít a legbiztonságosabb közlekedési eszköznek, hiszen statisztikák szerint a levegőben jóval ritkábban történik baleset, mint az utakon. Ám ha mégis megtörténik a tragédia, legtöbbször nincs túlélője a légi katasztrófáknak. Egy Boeing 727 utasszállítóval Mexikóban végzett kísérlet tanúsága szerint azonban a gép hátuljában ülőknek vannak a legjobb esélyei – közülük is azok vannak legjobb helyzetben, akik a vészkijárathoz közel ülnek. Természetesen sok múlik a baleset körülményein is: a kísérletben résztvevő gép orral előre csapódott be, így a gép eleje roncsolódott legjobban össze.

– Én addig soha nem féltem repülőn utazni, míg egy kisebb légörvénybe nem került a gép Madridból Budapestre tartva. Akkor megfogadtam, inkább autóval teszem meg legközelebb az utat. Tárgyak repkedtek mindenfelé, kávé és víz fröccsent a mennyezetre. Hihetetlen volt. Sokan megsérültek. Az utasok a levegőbe repültek, akik nem voltak bekötve, sérüléseket szenvedtek. Tudom, autóval is lehet balesetet szenvedni, de itt a kiszolgáltatottság volt ijesztő – mondta bátaszéki olvasónk. Itt nem volt szerepe annak, ki, hol ült a gépen.

Távolsági buszon vagy autóban sem mindegy hová ülünk

Ha távolsági busszal utazunk, és a legbiztonságosabb helyet szeretnénk megtalálni, akkor a busznak azon oldala mellett döntsünk, mely a szembejövő forgalomtól legtávolabb esik. Ez hazánkban a busz jobb oldalát jelenti. Ha tehát jobb oldalt, középtájon foglalunk helyet, bizonyos szinten védve vagyunk az elölről és a hátulról érkező ütközésekkel szemben.

Az autóban jellemzően a hátsó ülések számítanak a biztonságosabbnak. Az autó bal oldala védettebb, baleset esetén a sofőr akaratlanul is úgy kormányoz, hogy önmagát védje – így a vezetőülés mögötti hely számít a legbiztonságosabbnak. Ezt követi a középső ülés hátul, majd a jobb hátsó. Természetesen mindez abban az esetben igaz, ha az autó elejét éri a sérülés. Ha oldalirányból vagy hátulról csapódik bele egy másik jármű, úgy romlanak a hátsó ülésen utazók esélyei.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
